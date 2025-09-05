Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 10:22

Gonzalo Plata explicó el motivo de su suplencia: "No estoy lesionado"

Gonzalo Plata arrancó en el banco de suplentes ante Paraguay, pero aclaró que fue decisión de Sebastián Beccacece.

   
  • Gonzalo Plata explicó el motivo de su suplencia: No estoy lesionado
    Gonzalo Plata arrancó desde el banco de suplentes con la selección de Ecuador ante Paraguay.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Gonzalo Plata no empezó como titular con la selección de Ecuador para enfrentar a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero el futbolista aclaró que no fue por problemas físicos su ausencia.

Antes del encuentro, existió la información de que el jugador de Flamengo estaba lesionado; sin embargo, Plata explicó el motivo de su ausencia desde el inicio.

“Estoy bien gracias a Dios, no tengo ninguna molestia, lo de hoy fue por la amarilla y para poder estar contra Argentina”, dijo Gonzalo a los medios de comunicación.

Lea más: Así fue el debut de Patrik Mercado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

El futbolista de 24 años llegó al partido ante Paraguay con cuatro amarillas, por lo que si volvía a ser amonestado iba a ser suspendido para el enfrentamiento ante Argentina.

Ecuador igualó 0-0 ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.
Ecuador igualó 0-0 ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. ( Redes sociales )

Plata ingresó al minuto 70 al partido, en lo que regateó dos veces, tocó 14 veces el balón, dio cinco pases precisos y ganó tres duelos.

Lea más: La selección de Ecuador llegó a Guayaquil para alistar el partido ante Argentina

Gonzalo agregó que “es bueno para nosotros, ahora el objetivo es claro: ganarle a Argentina y terminar segundos”, cerró.

En la próxima fecha, Ecuador jugará ante Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, por la transmisión de Zapping y El Canal del Fútbol.

Temas
Fútbol
eliminatorias sudamericanas
Selección de Argentina
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
eliminatorias al mundial
Gonzalo Plata
Selección de Ecuador
Sebastián Beccacece
Argentina
Ecuador
Noticias
Recomendadas