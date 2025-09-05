Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 09:12

Así fue el debut de Patrik Mercado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

En medio de los rumores de su fichaje, Patrik Mercado sumó su primer minuto con la selección de Ecuador ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

   
  • Así fue el debut de Patrik Mercado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas
    Patrik Mercado jugó su primer partido con la selección de Ecuador.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El encuentro entre la selección de Ecuador ante Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Patrik Mercado sumó su primer minuto con la Tri por decisión de Sebastián Beccacece.

Durante el empate 0-0 en el enfrentamiento, el jugador de Independiente del Valle entró al campo de juego en el minuto 90+3 por Pedro Vite y estuvo unos segundos en la cancha.

En su minuto en la cancha, el Mercado no tuvo participación con el juego y no registró pases ni toques del balón.

Lea más: Sebastián Beccacece rompió un récord con Ecuador al empatar con Paraguay

De esta forma, Patrik disputó su primer encuentro con la Tri, después de ser convocado ante Chile, pero no sumar minutos en la cancha.

El jugador de 22 años ha estado vinculado al Wolverhampton y al Wolfsburgo para un posible traspaso en este mercado de fichajes.

Patrik Mercado ingresó por Pedro Vite en los minutos adicionales.
Patrik Mercado ingresó por Pedro Vite en los minutos adicionales. ( Redes sociales )

Patrik se suma a la lista de jugadores que debutaron en la selección con Sebastián Beccacece como: Darwin Guagua, Keny Arroyo, Yaimar Medina, Jhon Mercado y Gonzalo Valle.

Lea más: Beccacece se molesta y discute con periodista luego del empate con Paraguay

En esta temporada, Mercado se ha convertido en la estrella de Independiente del Valle con seis goles y 10 asistencias en 36 partidos disputados.

El próximo partido de Ecuador será ante Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, por la transmisión de Zapping y El Canal del Fútbol.

Temas
Fútbol
eliminatorias sudamericanas
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Selección de Ecuador
Independiente del Valle
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas