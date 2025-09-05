Así fue el debut de Patrik Mercado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

El encuentro entre la selección de Ecuador ante Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Patrik Mercado sumó su primer minuto con la Tri por decisión de Sebastián Beccacece.

Durante el empate 0-0 en el enfrentamiento, el jugador de Independiente del Valle entró al campo de juego en el minuto 90+3 por Pedro Vite y estuvo unos segundos en la cancha.

En su minuto en la cancha, el Mercado no tuvo participación con el juego y no registró pases ni toques del balón.

Lea más: Sebastián Beccacece rompió un récord con Ecuador al empatar con Paraguay

De esta forma, Patrik disputó su primer encuentro con la Tri, después de ser convocado ante Chile, pero no sumar minutos en la cancha.

El jugador de 22 años ha estado vinculado al Wolverhampton y al Wolfsburgo para un posible traspaso en este mercado de fichajes.