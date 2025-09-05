Fútbol Internacional
Las estadísticas de Ecuador rumbo al Mundial

Ecuador empató este jueves de visita ante Paraguay y se convirtió en la selección que menos partidos perdió, antes de enfrentar a Argentina, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

   
    Jugadores de Ecuador forman previo al partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Ecuador.( EFE )
La selección ecuatoriana de fútbol sumó un punto en su visita a Asunción, empatando 0-0 con Paraguay, un resultado que selló la clasificación paraguaya al próximo Mundial. Este empate marca el cuarto consecutivo sin goles para la Tri.

A pesar de los empates, Ecuador ha demostrado ser uno de los equipos más difíciles de vencer en las Eliminatorias. Con solo dos derrotas, ambas como visitante ante Argentina y Brasil, la Tri se ha convertido en la selección con menos partidos perdidos en el torneo.

Además, su defensa, compuesta por jugadores clave como Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, ha sido la menos goleada, recibiendo únicamente cinco tantos. Los únicos países que han logrado marcarle a Ecuador son Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

El próximo martes, la Tri tendrá su último desafío en casa, enfrentándose a Argentina en Guayaquil.

La Tri también registra a falta de una jornadaq:

  • Más arcos en 0 (12)
  • Local con menos derrotas (0)
  • Visitante con menos derrotas (2)
  • 10 partidos sin conocer la derrota
