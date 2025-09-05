Las estadísticas de Ecuador rumbo al Mundial

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-ecuador-resultado-en-vivo-eliminatorias-2026-OH10060943 target=_blank>La selección ecuatoriana de fútbol sumó un punto en su visita a Asunción</a>, empatando 0-0 con Paraguay, un resultado que selló<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-feriado-nacional-clasificacion-mundial2026-santiago-pena-CH10063010 target=_blank> la clasificación paraguaya al próximo Mundial</a>. Este empate marca el cuarto<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/argentina-brasil-uruguay-ecuador-colombia-y-paraguay-ya-estan-en-el-mundial-venezuela-y-bolivia-definen-el-repechaje-DH10062054 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/messi-confirma-que-no-viajara-a-guayaquil-por-las-eliminatorias-JH10062380 target=_blank></a></b>