Presidente de Paraguay decreta feriado para celebrar clasificación al Mundial 2026

El presidente de Paraguay, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/santiago-pena>Santiago Peña</a>, decretó festivo este viernes para celebrar la clasificación de la selección de fútbol de su país al <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026>Mundial del 2026</a> tras <b>igualar 0-0 con Ecuador </b>en el<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gustavo-alfaro-dt-paraguay-reacciones-empate-ecuador-eliminatorias-NH10062791></a></b>