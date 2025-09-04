Beccacece se molesta y discute con periodista luego del empate con Paraguay

El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, protagonizó un momento tenso con la prensa tras el empate 0-0 frente a Paraguay en Asunción, en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El argentino se mostró molesto por una pregunta que consideró repetitiva, lo que generó una breve discusión con un periodista durante la rueda de prensa.

“Hazme una pregunta que yo pueda explayarme, pero si tú me preguntas lo mismo que tu colega, es repetir lo mismo”, respondió visiblemente incómodo Beccacece, marcando distancia con el tono de las consultas que, a su juicio, giraban en torno a las mismas preocupaciones sobre el funcionamiento ofensivo del equipo.

Beccacece valoró el empate ante un rival que, según él, planteó un partido muy físico y directo. “La verdad es que el partido no estaba fácil para jugarlo. Ellos presionan muy bien, buscan todo el tiempo el juego del lado tuyo, el juego directo”, explicó el entrenador, reconociendo el mérito del planteamiento de Paraguay, que logró clasificar al Mundial con este resultado.

Pese a las críticas y el tono de algunas preguntas, el técnico defendió el proceso que encabeza al frente de la Tricolor. Destacó que durante su gestión debutaron once jugadores nuevos y que el equipo mantiene una línea de juego clara. “Me parece que hay motivos para estar orgulloso de este grupo de futbolistas”, señaló con firmeza.

Beccacece también subrayó el rendimiento defensivo del equipo durante la eliminatoria. “Siento alegrías por un equipo que compite, que es el que menos perdió, el que menos goles recibió, que afuera saca puntos que antes no sacaba”, afirmó, haciendo énfasis en los logros alcanzados, más allá de la falta de efectividad ofensiva en algunos encuentros.

Con el empate en el estadio Defensores del Chaco, Ecuador llegó a 26 puntos y ya tiene asegurado su lugar en el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A falta de una fecha para cerrar las Eliminatorias, la selección ecuatoriana buscará despedirse con una victoria ante Argentina, en Guayaquil.