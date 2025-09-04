Fútbol Internacional
¿Cuándo jugará Ecuador el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección de Ecuador se medirá ante Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Monumental.

   
    Ecuador recibe a Argentina por el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.( API )
La selección de Ecuador disputará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina, en el estadio Monumental, tras empatar ante Paraguay.

La Tri cerrará la clasificación para la cita mundialista en Guayaquil, pero con el cupo conseguido en la fecha 16 de las Eliminatorias.

Además, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi sí viajará a Ecuador con todo el plantel para el partido final de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo volverá a jugar Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas?

El encuentro entre Ecuador vs. Argentina se disputará este martes 9 de septiembre, a las 18:00 de Ecuador, en el estadio Monumental de Barcelona SC.

Argentina y Ecuador disputarán el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.
Argentina y Ecuador disputarán el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. ( Redes sociales )

Este partido cerrará las Eliminatorias al Mundial 2026 con las dos selecciones ya clasificadas a la cita mundialista.

Además, Messi podrá disputar su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas, después de despedirse frente a la hinchada argentina en el juego ante Venezuela.

En el último juego en las Eliminatorias, la Albiceleste se impuso por 1-0, con gol de Lionel Messi. En ese entonces, Félix Sánchez Bas dirigió a la Tri.

