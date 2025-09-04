Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 16:40

Brasil goleó a Chile con Estêvão como figura

Brasil goleó 3-0 a Chile y alcanzó el segundo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026.

   
    Estevao, abrió la goleada de Brasil.( BRASIL )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Brasil goleó 3-0 a Chile eliminada y con ello escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones en la Conmebol con una gran actuación de Estêvão.

Iniciado el partido, Brasil impuso condiciones, manejando el balón, trabajando en campo rival y presionando las salidas chilenas.

Los visitantes intentaron adelantar su línea para evitar perder terreno, sin embargo, Brasil lo superó y estuvo cerca de anotar.

Lea: ¿Por qué es clave que Ecuador gane en la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

El plan de partido de Carlo Ancelotti fue claro, presionar e intentar abrir el cerrojo araucano. Tras insistir, el gol brasileño llegó al minuto 38 por medio de su joya Estêvão quien aprovechó y puso el 1-0.

En el segundo tiempo la resistencia chilena cayó totalmente. Brasil generó algunos cambios que tuvieron un efecto inmediato con Lucas Paquetá, Kaio Jorge y Luiz Henrique.

El 2-0 llegó por medio de Paquetá que cabeceó dentro del área al minuto 72 tras un gran desborde de Luis Henrique. Finalmente, el 3-0 llegó cuatro minutos después por medio de Bruno Guimarães.

Temas
Eliminatorias
Mundial 2026
Brasil
Chile
Brasil
Noticias
