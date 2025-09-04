Brasil goleó a Chile con Estêvão como figura

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/por-que-es-clave-que-ecuador-gane-en-la-ultima-doble-fecha-de-las-eliminatorias-al-mundial-2026-JH10060090>Brasil</a></b> goleó 3-0 a Chile eliminada y con ello escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones en la Conmebol con una gran actuación de Estêvão. Iniciado el partido, <b>Brasil</b> impuso condiciones, <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/por-que-es-clave-que-ecuador-gane-en-la-ultima-doble-fecha-de-las-eliminatorias-al-mundial-2026-JH10060090></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>