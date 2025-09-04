Fútbol Internacional
Colombia goleó a Bolivia y selló su pase al Mundial 2026

La selección de Colombia goleó 3-0 a Bolivia y selló su pase al Mundial 2026 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

   
    James Rodríguez lideró la goleada de Colombia.( redes )
Colombia selló su pase al Mundial 2026 luego de golear 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas con una brillante actuación de James Rodríguez.

Iniciado el partido, Colombia intentó dominar con una presión alta, siendo agresivo para quitarle el balón a Bolivia.

La primera jugada de peligro de gol colombiano llegó al minuto 12 por medio de un fuete cabezazo dentro del área.

Acto seguido, James Rodríguez filtró un nuevo pase en medio de una nutrida defensa boliviana que aguantaba en su propia área.

Luis Díaz encontró profundidad al minuto 23, centró al corazón del área para encontrar otra vez a James Rodríguez quien cabeceó pero salvó Carlos Lampe evitando el 1-0.

El gol cafetero cayó al minuto 31 por medio de James Rodríguez reflejando la superioridad.

Bolivia tuvo que salir de su propia zona debido a que el resultado los deja eliminados pero no atacaron en bloque, siendo contras de apenas 2-3 jugadores.

El primer tiempo terminó sin goles en un duelo que está a favor de los cafeteros dando un salto al quinto lugar de forma momentánea.

En la segunda mitad llegó el 2-0 por medio de Jhon Córdoba que aprovechó una gran contra y sacó un potente remate al minuto 75 sellando así el pase al Mundial 2026.

Cuando el partido llegaba a su fin, cayó el 3-0 por medio de Juanfer Quintero quien recibió dentro del área y no perdonó ante el arco boliviano. Con la goleada, Colombia escala al quinto lugar, asegurando su pase al Mundial 2026.

