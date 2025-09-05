Sebastián Beccacece rompió un récord con Ecuador al empatar con Paraguay

El entrenador de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a>, <b>Sebastián Beccacece</b>, rompió un récord histórico tras el empate sin goles frente a Paraguay en Asunción, por la penúltima jornada de las <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026>Eliminatorias</a><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/argentina-brasil-uruguay-ecuador-colombia-y-paraguay-ya-estan-en-el-mundial-venezuela-y-bolivia-definen-el-repechaje-DH10062054></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>