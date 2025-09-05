Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 06:51

Sebastián Beccacece rompió un récord con Ecuador al empatar con Paraguay

La selección de Ecuador igualó sin goles contra Paraguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y bajó al cuarto lugar de la tabla de posiciones

   
  • Sebastián Beccacece rompió un récord con Ecuador al empatar con Paraguay
    El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, en el partido ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas ( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, rompió un récord histórico tras el empate sin goles frente a Paraguay en Asunción, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿De qué se trata?

Con este resultado, Ecuador alcanzó el invicto más largo de su historia: 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, superando las rachas de nueve encuentros sin perder que se lograron anteriormente bajo la dirección de Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro.

Sin embargo, a diferencia de aquellas marcas, esta racha invicta se logró exclusivamente en partidos oficiales.

Lea también: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya están en el Mundial; Venezuela y Bolivia definen el repechaje

La última vez que Ecuador perdió fue el 6 de septiembre de 2024, en el debut de Beccacece como técnico de la Tri, cuando cayó 1-0 ante Brasil en Curitiba. Desde entonces, la Tricolor sumó cuatro victorias y seis empates, todos con marcador de 0-0.

Gracias a esta sólida campaña, la selección aseguró su clasificación al quinto Mundial de su historia.

Actualmente, Ecuador ocupa el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos. Cerrará su participación en las Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre, cuando reciba a Argentina en Guayaquil.​​​​​​

Los 10 partidos invictos de Ecuador con Beccacece

Ecuador 1-0 Perú

Ecuador 0-0 Paraguay

Uruguay 0-0 Ecuador

Ecuador 4-0 Bolivia

Colombia 0-1 Ecuador

Ecuador 2-1 Venezuela

Chile 0-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Brasil

Perú 0-0 Ecuador

Paraguay 0-0 Ecuador

Temas
Selección Ecuador
Paraguay
récord
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas