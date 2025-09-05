La selección de Ecuador llegó a Guayaquil para alistar el partido ante Argentina

La selección de Ecuador dejó atrás el empate 0-0 ante Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que la Tri ya llegó a Guayaquil para alistar el próximo encuentro.

En la mañana de este viernes 5 de septiembre, los jugadores convocados por Sebastián Beccacece llegaron a un hotel en el centro de Guayaquil para descansar, tras la igualdad ante Asunción.

Los futbolistas no hablaron con los medios de comunicación, ni con los hinchas que estaban presentes para recibirlos, y se alistan para su próximo juego.

La Tri no tendrá bajas para el enfrentamiento, después de que ninguno de los jugadores que podían perderse el partido recibió amarilla, ni salieron