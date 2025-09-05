Fútbol Internacional
La selección de Ecuador llegó a Guayaquil para alistar el partido ante Argentina

Después del empate 0-0 ante Paraguay, la selección de Ecuador llegó a Guayaquil para preparar el enfrentamiento ante Argentina.

   
    La selección de Ecuador enfrentará a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.( Redes sociales )
La selección de Ecuador dejó atrás el empate 0-0 ante Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que la Tri ya llegó a Guayaquil para alistar el próximo encuentro.

En la mañana de este viernes 5 de septiembre, los jugadores convocados por Sebastián Beccacece llegaron a un hotel en el centro de Guayaquil para descansar, tras la igualdad ante Asunción.

Los futbolistas no hablaron con los medios de comunicación, ni con los hinchas que estaban presentes para recibirlos, y se alistan para su próximo juego.

La Tri no tendrá bajas para el enfrentamiento, después de que ninguno de los jugadores que podían perderse el partido recibió amarilla, ni salieron

Kendry Páez jugó con la selección de Ecuador ante Paraguay en las Eliminaorias Sudamericanas.
Kendry Páez jugó con la selección de Ecuador ante Paraguay en las Eliminaorias Sudamericanas. ( Redes sociales )

La selección de Ecuador se medirá ante Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, en el estadio Monumental de Barcelona SC por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping.

Lionel Messi ya informó que no vendrá al partido ante la Tri, después de ser la figura en la victoria de Argentina ante Venezuela.

El enfrentamiento entre la Tri y la Albiceleste cerrará las Eliminatorias al Mundial 2026, pero las dos selecciones ya están clasificadas a la cita mundialista.

