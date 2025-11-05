Fútbol Internacional
05 nov 2025 , 12:01

(VIDEO) La divertida canción que los hinchas del Arsenal le dedicaron a Piero Hincapié por su gran nivel

Piero Hincapié empezó a ganarse un lugar en el equipo titular del Arsenal y los hinchas le dedicaron una especial canción, tras la victoria en Champions League.

   
  • (VIDEO) La divertida canción que los hinchas del Arsenal le dedicaron a Piero Hincapié por su gran nivel
    Piero Hincapié ha jugado cinco partidos con el Arsenal desde su fichaje.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Piero Hincapié empezó a ganarse el cariño de los hinchas del Arsenal, después de disputar su segundo partido como titular desde su llegada, y ya le dedicaron una canción los aficionados gunners.

El ecuatoriano arrancó en el 11 titular del cuadro inglés en la victoria 3-0 al Slavia Praga, en República Checa, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Hincapié disputó 70 minutos del encuentro. La actuación de Piero dejó fascinado a los hinchas, por lo que en los bares de Praga empezó a sonar una canción del ecuatoriano.

Lea más: Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador de la jornada 10 de la Premier League

"Pieeeeerooo Hincapié, el Arsenal se emociona cuando te ve jugar. Este sentimiento crece más y más porque nunca tuvimos un jugador de Ecuador", fue la canción de los aficionados.

Durante el encuentro, el futbolista de 23 años se desempeñó como lateral izquierdo con 14 pases de 19 intentos, además de tocar 43 veces el balón y ganó los ocho duelos que intentó.

Lea más: Joel Ordóñez será la prioridad de fichaje para el Inter de Milán en el 2026

En todos los partidos que Piero ha sumado minutos, el Arsenal no ha encajado ningún gol; es decir, que Hincapié no ha permitido que anoten tantos a su equipo.

Hasta ahora, el ecuatoriano ya lleva cinco partidos disputados con los gunners, tras sufrir una lesión al inicio de la temporada desde su fichaje.

Temas
Fútbol
Champions League
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Piero Hincapié
Arsenal Mikel Arteta
Arsenal
Mikel Arteta
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas