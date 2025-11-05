Óscar Zambrano: “Mi paso por Maribor me va a ayudar mucho a volver a la selección de Ecuador”

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oscar-zambrano target=_blank>Óscar Zambrano</a> ya cumplió su sanción por dar positivo en un control antidopaje</b>, tras el partido entre Liga de Quito vs. Fluminense por la Recopa Sudamericana 2024, por lo que fue presentado por su <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/oscar-zambrano-nuevo-jugador-maribor-eslovenia-dopaje-sancion-EF10373351 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/joel-ordonez-prioridad-fichaje-inter-milan-2026-EF10376165 target=_blank></a> <b></b>