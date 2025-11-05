Fútbol Internacional
Óscar Zambrano: “Mi paso por Maribor me va a ayudar mucho a volver a la selección de Ecuador”

Óscar Zambrano ya cumplió su sanción de doping, por lo que fue presentado por el Maribor como nuevo futbolista y tiene el objetivo de regresar a la selección de Ecuador.

   
    Óscar Zambrano ya podrá jugar su primer partido con el Maribor.( Redes sociales )
Óscar Zambrano ya cumplió su sanción por dar positivo en un control antidopaje, tras el partido entre Liga de Quito vs. Fluminense por la Recopa Sudamericana 2024, por lo que fue presentado por su nuevo equipo.

El volante ecuatoriano ya está habilitado para sumar minutos con el Maribor de Eslovenia, después de jugar su último partido oficial con el Hull City en la segunda división de Inglaterra.

Zambrano reconoció que el objetivo de su fichaje con el Maribor es regresar a su mejor nivel, después de entrenar de manera individual para mantener su estado físico.

"Yo quiero estar en la selección, he luchado siempre para ello. Anteriormente, estuve en convocatorias y estuve muy cerca de poder jugar mi primer partido", señaló el futbolista de 21 años en conversación con el club.

Óscar Zambrano ya se sumó a los entrenamientos del Maribor. ( Redes sociales )

Zambrano ha sido convocado para cuatro partidos de la selección de Ecuador, pero el futbolista se quedó en el banco de suplentes en toda las ocasiones.

"Voy a tener que esforzarme mucho porque sé lo difícil que es estar ahí. Confío mucho en mí y sé que mi paso por Maribor me va a ayudar mucho a volver a la Selección”, cerró Óscar.

El último partido de Zambrano fue con el Hull City el pasado 2 de noviembre del 2024 en el empate 1-1 con el Portsmouth, por lo que cumplió más de un año sin jugar.

