08 sep 2025 , 10:36

NK Maribor, nuevo equipo de Óscar Zambrano, comparte dueño con el Hull City

Óscar Zambrano fue presentado como nuevo jugador del NK Maribor, mientras cumple su sanción de doping positivo, pero el club comparte dueño con su último equipo.

   
    Óscar Zambrano firmó con el NK Maribor de Eslovenia.( Redes sociales )
NK Maribor de Eslovenia presentó como refuerzo a Óscar Zambrano a pocas horas de cerrar el mercado de pases, pero el nuevo equipo del futbolista ecuatoriano comparte propietario con su último club.

El futbolista de 21 años fue suspendido mientras jugaba con el Hull City por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, tras dar positivo en una prueba antidopaje durante la final de la Recopa Sudamericana 2024.

El cuadro inglés tenía opción de compra por el ecuatoriano desde Liga de Quito, pero decidió no activarla, y los albos traspasaron al volante en este 2025 a Eslovenia.

No obstante, existe una particularidad en la venta, el Hull City y el NK Maribor comparten a Acun Ilıcalı como dueño de ambos clubes, algo que puede ser positivo para el futuro de Zambrano.

Óscar Zambrano podrá volver a jugar el 3 de noviembre del 2025, tras cumplir la sanción de doping positivo.
Óscar Zambrano podrá volver a jugar el 3 de noviembre del 2025, tras cumplir la sanción de doping positivo. ( Redes sociales )

El directivo impulsó el fichaje de Zambrano al Hull City, a pesar del riesgo dela sanción al volante, ahora firmó con el cuadro esloveno.

Óscar tiene contrato con el NK Maribor hasta 2029 y podrá volver a las canchas desde el 3 de noviembre del 2025.

Con siete fechas disputadas, el Maribor se ubica en la séptima posición con 11 puntos. El posible debut de Zambrano será para la fecha 15 de la Liga Nacional el 7 de noviembre.

