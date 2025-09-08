NK Maribor, nuevo equipo de Óscar Zambrano, comparte dueño con el Hull City

NK Maribor de Eslovenia presentó como refuerzo a Óscar Zambrano a pocas horas de cerrar el mercado de pases, pero el nuevo equipo del futbolista ecuatoriano comparte propietario con su último club.

El futbolista de 21 años fue suspendido mientras jugaba con el Hull City por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, tras dar positivo en una prueba antidopaje durante la final de la Recopa Sudamericana 2024.

El cuadro inglés tenía opción de compra por el ecuatoriano desde Liga de Quito, pero decidió no activarla, y los albos traspasaron al volante en este 2025 a Eslovenia.

No obstante, existe una particularidad en la venta, el Hull City y el NK Maribor comparten a Acun Ilıcalı como dueño de ambos clubes, algo que puede ser positivo para el futuro de Zambrano.