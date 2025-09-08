Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 09:58

¿En qué puesto puede acabar Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección de Ecuador ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026, pero la Tri tiene varias opciones para acabar en la tabla de posiciones.

   
    La selección de Ecuador tiene varias opciones para acabar en la tabla de posiciones.( API )
La selección de Ecuador consiguió clasificar al Mundial 2026 en la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero la Tri aún no tiene un puesto definido en la tabla de posiciones.

Después del empate sin goles ante Paraguay, los dirigidos de Sebastián Beccacece no pudieron asegurar terminar entre los tres primeros en clasificación y pueden acabar en el sexto lugar.

Con un partido por disputar, Argentina es inalcanzable como líder, mientras que Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay compiten por su puesto en la tabla de posiciones

¿En qué puesto puede acabar Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Tri tiene las opciones de acabar desde el segundo lugar hasta en la sexta posición, pues entre ambos puestos existen tres puntos de diferencia.

En la tabla de posiciones, Brasil es segundo con 28 puntos; tercero, Uruguay con 27; cuarto, Ecuador con 26; quinto, Colombia con 25; sexto, Paraguay con 25.

Ecuador enfrentará a Argentina por la última fecha de la tabla de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas. ( API )

La Tri necesita vencer a Argentina y esperar que Brasil y Uruguay pierdan sus partidos para poder acabar en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, si Ecuador empata, pero Colombia y Paraguay ganan sus partidos, entonces la Tri terminará sexto en la clasificación.

Es decir, la posición final del combinado nacional dependerá de los resultados de los partidos entre: Bolivia vs. Brasil; Chile vs. Uruguay; Venezuela vs. Colombia; Perú vs. Paraguay.

El enfrentamiento entre Ecuador vs. Argentina se disputará este martes 9 de septiembre, a las 18:00, por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping.

