Fútbol Internacional
07 sep 2025 , 18:02

Fecha y hora de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

Seis selecciones ya tienen asegurado su boleto directo, y solo queda por definir qué equipo se quedará con el cupo al Repechaje Intercontinental.

   
    Gonzalo Plata disputa el balón contra Enzo Fernández en un partido por las Eliminatorias( Foto: Internet )
Este martes 9 de septiembre se disputará la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Seis selecciones ya tienen asegurado su boleto directo, y solo queda por definir qué equipo se quedará con el cupo al Repechaje Intercontinental.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya están clasificadas al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La atención ahora se centra en Venezuela y Bolivia, que se jugarán la última oportunidad para llegar a la Copa del Mundo a través del repechaje.

En esta jornada decisiva, la Vinotinto visitará a Colombia, mientras que la Verde recibirá a Brasil en El Alto, a 4 150 metros sobre el nivel del mar, un escenario siempre exigente para cualquier rival.

Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias

Perú vs. Paraguay | 18:30

Venezuela vs. Colombia | 18:30

Bolivia vs. Brasil | 18:30

Chile vs. Uruguay | 18:30

Ecuador vs. Argentina | 18:00

Todos los partidos se disputarán este martes 9 de septiembre.

Tabla de posiciones

