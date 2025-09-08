Fútbol Internacional
Ecuador vs. Argentina, el duelo de la mejor selección defensiva contra la mejor ofensiva

Este martes Ecuador enfrentará en Guayaquil, lo que será la despedida del goleador de la selección, Enner Valencia, a una Argentina sin Lionel Messi, su máxima figura.

   
    Lionel Messi no estará frente a Ecuador por el cierre de las eliminatorias. ( ARCHIVO )
Ecuador procurará cerrar este martes las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 rompiendo la sequía goleadora contra el campeón del mundo, Argentina, en la despedida en eliminatorias de su máximo goleador, Enner Valencia, en la que no estará Lionel Messi.

Ecuador anotó por última ocasión contra Venezuela, con doblete de Valencia, que acumuló 46 tantos y ha quedado como el máximo goleador de la selección. Después empató, sin goles, de visitante contra Chile, Perú y Paraguay, y de local también por 0-0 frente a Brasil.

Ecuador se clasificó hace dos fechas al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México, pero su producción goleadora ha sido discreta, pues en 17 partidos anotó 13 tantos.

Ecuador, dirigido por el español Félix Sánchez en las primera seis fechas y, luego por el argentino Sebastián Beccacece, solo ha perdido por 1-0 de visitante frente a Argentina y contra Brasil, los demás partidos fueron triunfos y empates.

Con Sánchez encajó tres goles y con Beccacece dos, por lo que Ecuador ensambló un sistema defensivo que lo ubica como el mejor de Sudamérica, pues en el segundo lugar está Argentina, con 9 goles recibidos.

La escasa producción ofensiva, ha desatado críticas sobre Beccacece, dado que Ecuador se clasificó para:

  • Los Mundiales de 2002 y de 2006 anotando 23 goles en cada proceso
  • En el Mundial de Brasil 2014, concretó 20 anotaciones
  • Para Qatar 2022, hizo 27 goles.

    • Para el partido en Guayaquil, Ecuador recuperará a los centrocampistas Moisés Caicedo, tras una lesión, y Alan Franco ausente en el reciente partido contra Paraguay, debido a una suspensión.

    Por su parte, el líder absoluto de las eliminatorias echará de menos a varios jugadores, entre ellos, a Lionel Messi, que se despidió en la reciente fecha de las eliminatorias sudamericanas, con doblete en la goleada por 3-0 sobre Venezuela.

    El partido también supondrá el duelo entre el actual mejor sistema defensivo en Sudamérica, con cinco goles recibidos, contra el mejor ataque de la eliminatoria, con 31 goles convertidos.

