Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 07:24

La posible alineación de Argentina para enfrentar contra Ecuador por las Eliminatorias

Este martes 9 de septiembre, la selección de Argentina se enfrentará a Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
  • La posible alineación de Argentina para enfrentar contra Ecuador por las Eliminatorias
    Jugadores de Argentina previo al partido contra Venezuela por las Eliminatorias ( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Argentina, sin la presencia de Lionel Messi, visitará este martes 9 de septiembre a Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Albiceleste llega como líder absoluta del torneo, con 38 puntos y una ventaja de 10 unidades sobre su escolta, Brasil. Por su parte, Ecuador se ubica en la cuarta posición con 26 puntos.

Ante la ausencia de Messi, quien no fue convocado por decisión técnica, el entrenador Lionel Scaloni prepara un equipo con varias variantes respecto al once que venció a Venezuela en el estadio Monumental.

Todo apunta a que Lautaro Martínez será titular frente a la Tricolor. El delantero del Inter de Milán ingresó en el segundo tiempo ante la Vinotinto y marcó el 2-0 parcial.

Lea también: La posible alineación de Ecuador para enfrentar a Argentina por Eliminatorias

En defensa, Cristian Cuti Romero no estará disponible debido a una suspensión por acumulación de tarjetas. En su lugar, será titular Leonardo Balerdi, quien busca afianzarse como una opción sólida en la zaga.

El encuentro se disputará a las 18:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone o Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González.

Temas
Argentina
Selección Ecuador
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
alineación
Ecuador
Noticias
Recomendadas