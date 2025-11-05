Fútbol Internacional
Joel Ordóñez será la prioridad de fichaje para el Inter de Milán en el 2026

El Inter de Milán sigue a varios defensores para ficharlo en el próximo año, pero Joel Ordóñez lidera la lista como posible traspaso.

   
    Joel Ordóñez estuvo cerca de abandonar el Club Brujas en el mercado de fichajes.( Redes sociales )
El traspaso de Joel Ordóñez fue una de las novelas del mercado de fichajes más reciente, después de que el ecuatoriano estuvo cerca de abandonar el Club Brujas por el Olympique Marsella.

Finalmente, Joel no cambió de equipo por decisión del cuadro belga, ya que modificó las condiciones de traspaso a último momento y los franceses desistieron del fichaje.

Sin embargo, el Brujas tiene cada vez más complicado retener al zaguero, puesto que el Inter de Milán está interesado en contratar a Ordóñez para el próximo año, según información del periodista Matteo Moretto

El cuadro italiano quiere reforzar su defensa para el 2026, por lo que están siguiendo de cerca a varios centrales, pero el ecuatoriano es uno de los favoritos.

Joel Ordóñez renovó su contrato con el Club Brujas por varias temporadas.
Joel Ordóñez renovó su contrato con el Club Brujas por varias temporadas. ( Redes sociales )

El Inter lleva varios meses siguiendo a Joel Ordóñez para su fichaje como zaguero; sin embargo, el equipo italiano sabe el alto precio que deberá pagar por el ecuatoriano.

Anteriormente, el Brujas exigió el pago de USD 40 millones por el ecuatoriano, pero renovó su contrato y ha mostrado un gran nivel, por lo que podrán pedir un valor mayor por Ordóñez.

Durante las negociaciones, Joel no sumó minutos y se quedó en el banco de suplentes. Desde entonces, Ordóñez regresó al rol titular con 13 partidos disputados y un gol anotado.

