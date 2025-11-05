Joel Ordóñez será la prioridad de fichaje para el Inter de Milán en el 2026

El traspaso de Joel Ordóñez fue una de las novelas del mercado de fichajes más reciente, después de que el ecuatoriano estuvo cerca de abandonar el Club Brujas por el Olympique Marsella.

Finalmente, Joel no cambió de equipo por decisión del cuadro belga, ya que modificó las condiciones de traspaso a último momento y los franceses desistieron del fichaje.

Sin embargo, el Brujas tiene cada vez más complicado retener al zaguero, puesto que el Inter de Milán está interesado en contratar a Ordóñez para el próximo año, según información del periodista Matteo Moretto

Lea más: La Roma evalúa pagar la cláusula de USD 8 millones por Jeremy Arévalo

El cuadro italiano quiere reforzar su defensa para el 2026, por lo que están siguiendo de cerca a varios centrales, pero el ecuatoriano es uno de los favoritos.