05 nov 2025 , 06:29

Piero Hincapié y su encontrón con un rival en pleno partido de Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta se impone 1-0 al Slavia Praga al término del primer tiempo de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, disputada este martes 4 de noviembre de 2025 en el Fortuna Arena.

   
  • Piero Hincapié y su encontrón con un rival en pleno partido de Champions League
    Piero Hincapié, defensor ecuatoriano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
El único gol hasta el momento llegó desde el punto penal por intermedio de Bukayo Saka, luego de que el VAR confirmara una infracción en el área checa.

Lea: Con Piero Hincapié de titular, el Arsenal goleó al Slavia Praga en Champions League

El partido ha mostrado un Arsenal dominante en posesión, aunque con momentos de presión del conjunto local. En la defensa inglesa destaca la presencia del ecuatoriano Piero Hincapié, de 23 años, quien debutó como titular en Champions y fue ubicado por Arteta como lateral izquierdo.

Durante los primeros 45 minutos, el exjugador del Bayer Leverkusen mostró solidez defensiva, anticipándose en los duelos y neutralizando varios avances por su sector.

El duelo tuvo un momento de tensión sobre el cierre del primer tiempo, cuando Hincapié protagonizó un encontronazo con el delantero Tomás Chory, de 1.97 metros, conocido por su juego físico.

Tras una falta cometida por el atacante del Slavia, el ecuatoriano respondió verbalmente con un enérgico “¿Qué te pasa?”, lo que generó un breve intercambio de palabras. El árbitro intervino rápidamente y el incidente no pasó a mayores.

Finalmente, el Arsenal goleó 3-0 con una sólida actuación defensiva de Hincapié quien nuevamente se perfiló como lateral por izquierda, siendo preciso en la marca y un aporte en ofensiva.

