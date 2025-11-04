Fútbol Internacional
Con Piero Hincapié de titular, el Arsenal goleó al Slavia Praga en Champions League

El Arsenal derrotó 3-0 al Slavia Praga por la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League

   
    Jugadores del Arsenal celebra su victoria contra el Slavia Praga por la cuarta fecha de la Premier League ( EFE )
El Arsenal, con Piero Hincapié de titular, goleó 3-0 al Slavia Praga con un doblete de Mikel Merino, por la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League.

En los primeros minutos del encuentro, el Slavia de Praga sorprendió al Arsenal con una intensa presión en la zona media del campo, con el objetivo de impedir que Declan Rice controlara el balón. Por esta razón, los Gunners se mostraron incómodos durante el primer tiempo.

Al minuto 24, Bukayo Saka se escapó de los defensores centrales y quedó frente al arco, pero el portero Jakub Markovic reaccionó a tiempo para evitar que el balón terminara en la red.

Seis minutos después, tras un tiro de esquina, llegó el primer gol de la visita. Gabriel se anticipó a su marcador, se elevó y cabeceó, pero el balón impactó en la mano de Stepan Chaloupek. El árbitro revisó la jugada en el VAR y sancionó penal.

Bukayo Saka fue el encargado de ejecutar la falta y convirtió el gol. Con el marcador a favor de los Gunners, se fueron al descanso.

El ecuatoriano Piero Hincapié fue titular por primera vez con el Arsenal en Champions League
El ecuatoriano Piero Hincapié fue titular por primera vez con el Arsenal en Champions League ( MARTIN DIVISEK / EFE )

En el inicio del segundo tiempo, el Slavia de Praga sufrió un duro golpe. Un centro de Leandro Trossard por el sector izquierdo fue aprovechado por Mikel Merino, quien, con un sutil toque, amplió la ventaja para la visita.

Desde ese momento, los locales no encontraron la fórmula para reaccionar tras el gol, mientras que el Arsenal controló el juego, aunque redujo su intensidad ofensiva. Aparentemente, los dirigidos por Mikel Arteta se conformaban con el 2-0.

Al minuto 68, los Gunners sentenciaron el partido casi sin proponérselo. Un grave error del portero Jakub Markovic permitió el 3-0 a favor de los londinenses. De esta manera, Mikel Merino firmó su doblete y se convirtió en la figura del encuentro.

Con este resultado, el Arsenal logró su cuarta victoria consecutiva en la presente edición de la Champions League, alcanzando un total de 12 puntos.

