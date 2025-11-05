Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador de la jornada 10 de la Premier League

La Premier League dio a conocer este miércoles el reconocimiento a Moisés Caicedo como el mejor jugador de la décima jornada de la competición.

Caicedo realizó una actuación sobresaliente en la victoria del Chelsea en casa ante el Tottenham Hotspur.

El mediocampista ecuatoriano brindó la asistencia del único gol del encuentro a Joao Pedro tras recuperar el balón dos veces en una misma jugada. Caicedo generó dos ocasiones de gol y fue segundo en el partido en pases en el último tercio del campo. Además realizó dos entradas, cuatro intercepciones y siete recuperaciones en una actuación dominante en el mediocampo blue.

Los otros jugadores nominados fueron Diego Gómez, Erling Haaland, Jefferson Lerma, Freddie Potts, Declan Rice, Ryan Sessegnon y Dominik Szoboszlai.

El ecuatoriano se convierte en el primer jugador en ser votado Jugador de la Jornada dos veces esta temporada, tras haber obtenido el galardón en la Jornada 7.