01 nov 2025 , 10:48

En vivo: Tottenham vs. Chelsea por la Premier League de Inglaterra

El Chelsea de Moisés Caicedo visita al Tottenham Hotspur por la jornada 10 de la Premier League.

   
    Moisés Caicedo, figura del Chelsea.( ARCHIVO )
Por la jornada 10 de la Premier League, el Chelsea de Moisés Caicedo visita al Tottenham Hotspur, después de un presente inestable de los clubes en las últimas competiciones.

Los Spurs quedaron eliminados ante Newcastle en la cuarta ronda de la Copa de la Liga; mientras que los Blues se impusieron 4-3 ante el Wolverhampton.

En el último encuentro, Moisés Caicedo ingresó al cambio al minuto 85 para asegurar la victoria de su equipo, después de empezar como suplente para descansar.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

