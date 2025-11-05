Fútbol Nacional
05 nov 2025 , 11:26

José Pardo: “La hinchada del Deportivo Quito ya está cansada de estar en esta categoría”

El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, se disculpó por la eliminación del club en los octavos de final del Ascenso Nacional, y habló de los incidentes después del partido.

   
    José Pardo habló de la eliminación de Deportivo Quito en el Ascenso Nacional.( Redes sociales )
El Deportivo Quito tendrá que jugar otro año en la Segunda Categoría, después de la sorprendente eliminación ante Mineros SC, y los hinchas invadieron la cancha para reclamar por el resultado negativo.

Unos días después del amargo momento, el presidente de los chullas, José Pardo, se pronunció por los incidentes del encuentro con los hinchas y explicó el malestar de los aficionados.

"La hinchada ya está cansada de estar en esta categoría. Esa es mi conclusión. La verdad, la gente perdió la cabeza por lo que pasó, tal vez estaba muy ilusionada, no lo sé, no encuentro reacciones lógicas a lo ocurrido", dijo Pardo en conversación con La Red.

Sin embargo, el presidente del Deportivo Quito aclaró que puso la denuncia en Fiscalía, por lo que ocurrió para sentar un precedente y eliminar la violencia en los estadios.

"Este tipo de actos no se pueden justificar: ingresar a la cancha y romper las vallas, robar micrófonos de la transmisión. Es muy doloroso ver a parte de la hinchada de Deportivo Quito protagonizando hechos vandálicos”, lamentó Pardo.

El Deportivo Quito conversará con Sebastián Blázquez para definir su continuidad como entrenador.
El Deportivo Quito conversará con Sebastián Blázquez para definir su continuidad como entrenador. ( Redes sociales )

Deportivo Quito empezó la planificación para buscar el ascenso en el 2026

José Pardo agregó que ya van a empezar los preparativos para buscar el ascenso en la próxima temporada, después de quedar eliminados ante Mineros.

"Vamos a ir tomando decisiones durante la semana. No podemos hacer más de lo que nuestro presupuesto y nuestra planificación nos permiten. Tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar y por solucionar en estos pocos días. No puedo dar muchos detalles aún", explicó.

Finalmente, Pardo no confirmó la continuidad de Sebastián Blázquez como entrenador del Quito para el 2026, pero ya tendrán una reunión para definir su futuro.

