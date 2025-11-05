José Pardo: “La hinchada del Deportivo Quito ya está cansada de estar en esta categoría”

El Deportivo Quito tendrá que jugar otro año en la Segunda Categoría, después de la sorprendente eliminación ante Mineros SC, y los hinchas invadieron la cancha para reclamar por el resultado negativo.

Unos días después del amargo momento, el presidente de los chullas, José Pardo, se pronunció por los incidentes del encuentro con los hinchas y explicó el malestar de los aficionados.

"La hinchada ya está cansada de estar en esta categoría. Esa es mi conclusión. La verdad, la gente perdió la cabeza por lo que pasó, tal vez estaba muy ilusionada, no lo sé, no encuentro reacciones lógicas a lo ocurrido", dijo Pardo en conversación con La Red.

Sin embargo, el presidente del Deportivo Quito aclaró que puso la denuncia en Fiscalía, por lo que ocurrió para sentar un precedente y eliminar la violencia en los estadios.