Fútbol Nacional
01 nov 2025 , 08:46

Disturbios tras la eliminación de Deportivo Quito en la Segunda Categoría

Deportivo Quito empató 1-1 con Mineros SC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Segunda Categoría. Sin embargo, el marcador global de 2-1 favoreció al equipo de Guaranda, que avanzó a la siguiente ronda del torneo.

   
  • Disturbios tras la eliminación de Deportivo Quito en la Segunda Categoría
    Jugadores del Deportivo Quito lamentando la eliminación.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Deportivo Quito empató 1-1 con Mineros SC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Segunda Categoría. Sin embargo, el marcador global de 2-1 favoreció al equipo de Guaranda, que avanzó a la siguiente ronda del torneo.

El resultado desató la molestia de un grupo de aficionados del club capitalino, quienes invadieron la cancha y provocaron disturbios tras el pitazo final. Las imágenes del desorden circularon rápidamente en redes sociales, generando rechazo entre los hinchas y observadores del fútbol nacional.

Lea: ¡Se terminó el sueño! Deportivo Quito quedó eliminado y nuevamente jugará Segunda Categoría

Horas después, el club Deportivo Quito publicó un comunicado oficial en el que calificó los incidentes como “repudiables hechos de violencia” y expresó su solidaridad con Mineros SC, la Policía Nacional y la seguridad privada afectada por los acontecimientos.

“Solicitamos todas las pruebas existentes, ya que como institución presentaremos la denuncia penal correspondiente y prohibiremos de por vida el ingreso a cualquier actividad del club a los responsables”, indicó la directiva en el pronunciamiento.

Con esta eliminación, el conjunto chulla cierra su participación en la temporada 2025 en medio de tensión y críticas por el comportamiento de un sector de su hinchada.

Temas
Fútbol Ecuador
Deportivo Quito
Segunda Categoría
Quito
Noticias
Recomendadas