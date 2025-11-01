Disturbios tras la eliminación de Deportivo Quito en la Segunda Categoría

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-mineros-bolivar-resultado-octavos-segunda-categoria-ME10366659>Deportivo Quito </a></b>empató 1-1 con Mineros SC en el estadio <b>Gonzalo Pozo Ripalda</b>, en el duelo de vuelta de los <b>octavos de final</b> de la Segunda Categoría. Sin embargo, el marcador global de <b>2-1</b> favoreció al<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-mineros-bolivar-resultado-octavos-segunda-categoria-ME10366659></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>