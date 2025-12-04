Fútbol Internacional
04 dic 2025 , 11:09

River Plate analiza el fichaje de Alan Franco para el 2026

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quiere mejorar el plantel para la próxima temporada y analiza la contratación de Alan Franco.

   
    Marcelo Gallardo tiene en carpeta el fichaje de Alan Franco para el 2026.( Redes sociales )
River Plate cerró un terrible 2025 al quedar eliminado en las primeras rondas de la Copa Libertadores, perder en las semifinales de la Copa Argentina y no ganar ningún torneo de la Liga de Argentina, por lo que Marcelo Gallardo quiere hacer un cambio en el plantel para el 2026 con Alan Franco.

El conjunto argentino cerró el año con una gran racha negativa con dos victorias y dos empates en 13 partidos, entre todas las competiciones, tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por esa razón, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quiere darle vuelta a la situación para el próximo año con un movido mercado de fichajes y ya tiene puesta la mirada en uno de sus traspasos.

De acuerdo a información del periodista Pablo Sager en DSports, el estratega tiene en la mira a Alan Franco para reforzar el plantel y darle movilidad al mediocampo, después de ser uno de los puntos más criticados por los hinchas.

Alan Franco ha disputado 172 partidos con el Atlético Mineiro de Brasil.
Alan Franco ha disputado 172 partidos con el Atlético Mineiro de Brasil. ( Redes sociales )

Por esa razón, Gallardo espera las salidas de Enzo Pérez y Enzo Fernández, por lo que el ecuatoriano llegaría a reemplazar a uno de los argentinos en el 2026.

Otros de los nombres que sigue el entrenador para su traspaso son: Claudio Echeverry, Román Vega, Fausto Vera, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, y el ecuatoriano es una opción económica.

Por el momento, River Plate no está clasificado a la Copa Libertadores 2026, depende de que Boca Juniors sea campeón del torneo argentino, caso contrario el equipo de Marcelo Gallardo va a la Sudamericana.

