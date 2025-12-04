River Plate analiza el fichaje de Alan Franco para el 2026

River Plate cerró un terrible 2025 al quedar eliminado en las primeras rondas de la Copa Libertadores, perder en las semifinales de la Copa Argentina y no ganar ningún torneo de la Liga de Argentina, por lo que Marcelo Gallardo quiere hacer un cambio en el plantel para el 2026 con Alan Franco.

El conjunto argentino cerró el año con una gran racha negativa con dos victorias y dos empates en 13 partidos, entre todas las competiciones, tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por esa razón, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quiere darle vuelta a la situación para el próximo año con un movido mercado de fichajes y ya tiene puesta la mirada en uno de sus traspasos.

Lea más: Arsenal presentó a los gemelos Edwin y Holger Quintero

De acuerdo a información del periodista Pablo Sager en DSports, el estratega tiene en la mira a Alan Franco para reforzar el plantel y darle movilidad al mediocampo, después de ser uno de los puntos más criticados por los hinchas.