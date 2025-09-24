Fútbol Internacional
Palmeiras elimina a River Plate y avanza a semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras selló este miércoles su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 a River Plate en el Allianz Parque, resultado que confirmó el 1-2 conseguido en Buenos Aires y completó un global de 5-2 a favor del conjunto brasileño.

   
    Vitor Roque celebrando su gol ante River Plate.( Palmeiras )
El partido comenzó con un River decidido a revertir la serie. A los 6 minutos, Franco Armani evitó el gol tras un potente disparo de Joaquín Piquerez, y dos minutos después, Maximiliano Salas abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro milimétrico de Juan Fernando Quintero, ilusionando a los de Martín Demichelis con una remontada.

Lea: ¡IDV elimina a Once Caldas en los penales y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana!

Palmeiras tardó en reaccionar. La más clara del primer tiempo llegó con un cabezazo de Felipe Anderson que fue desviado por Armani y despejado por Lautaro Rivero. El resto del primer tiempo fue dominado por River, que incluso pudo ampliar la ventaja con un disparo débil de Kevin Castaño.

Pero la historia cambió en la segunda mitad. Apenas comenzado el complemento, un error de Armani en un despeje dejó el balón servido para Vítor Roque, quien empató el partido y revirtió el ánimo del Verdao, que comenzó a dominar las acciones.

Ya en tiempo añadido, el argentino José López se convirtió en figura. Primero, marcó el 2-1 de penal con un potente zurdazo, y dos minutos después selló el 3-1 con una sutil definición por encima de Armani, que estaba adelantado.

Con este triunfo, Palmeiras se instala por sexta vez en las semifinales en los últimos ocho años y espera ahora al ganador del duelo entre São Paulo y Liga de Quito. El conjunto albo llega con ventaja de 2-0 al partido de vuelta que se jugará este jueves en Brasil.

