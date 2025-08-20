Fútbol Internacional
¿Qué le dijo Renato Salas a la árbitro Edina Alves por el Mushuc Runa vs. IDV?

El gerente deportivo del Mushuc Runa, Renato Salas, pidió disculpas por sus críticas a Edina Alves y reveló que hablará con Paúl Vélez por sus declaraciones.

   
    Renato Salas habló del arbitraje del Muschuc Runa vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.( Redes sociales )
El Mushuc Runa quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder ante Independiente del Valle en los octavos de final, y el gerente deportivo del ponchito, Renato Salas, tuvo unas polémicas declaraciones por la árbitro mujer y salió a disculparse.

"Una árbitro por más buena que sea no ve lo mismo que un árbitro hombre", dijo Salas por la actuación de Edina Alves en el encuentro.

El directivo agregó que "por eso está el fútbol femenino, porque los árbitros (mujeres) van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego. No es discriminación, pero una mujer no siente lo mismo que un hombre, ¿cómo le van a dar un partido masculino a una mujer?".

Sin embargo, Salas salió a hablar con radio La Red para retractarse por sus declaraciones, tras quedar inconforme con el arbitraje.

“Ayer di una entrevista, y veo que solo se difundieron algunos fragmentos cortos de la conversación. Quiero aprovechar para extender una disculpa pública si, en algún momento, mis comentarios sobre el arbitraje fueron malinterpretados", explicó el gerente.

Edina Alves pitó el enfrentamiento entre Mushuc Runa vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.
Edina Alves pitó el enfrentamiento entre Mushuc Runa vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. ( API )
Quote

Recalco la relevancia, el crecimiento, la inteligencia y el progreso del fútbol femenino. Si algo de lo que expresé fue malinterpretado o llevado a otra instancia, reitero mi disculpa pública

Además, Salas agregó que: “Asimismo, aclaro que cualquier error mencionado en la nota de ayer podría haber ocurrido tanto con hombres como con mujeres”.

Finalmente, el gerente del ponchito explicó que conversará con Paúl Vélez por las declaraciones del entrenador y evitar que se repitan.

