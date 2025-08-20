¿Qué le dijo Renato Salas a la árbitro Edina Alves por el Mushuc Runa vs. IDV?

El Mushuc Runa quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder ante Independiente del Valle en los octavos de final, y el gerente deportivo del ponchito, Renato Salas, tuvo unas polémicas declaraciones por la árbitro mujer y salió a disculparse.

"Una árbitro por más buena que sea no ve lo mismo que un árbitro hombre", dijo Salas por la actuación de Edina Alves en el encuentro.

El directivo agregó que "por eso está el fútbol femenino, porque los árbitros (mujeres) van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego. No es discriminación, pero una mujer no siente lo mismo que un hombre, ¿cómo le van a dar un partido masculino a una mujer?".

Lea más: Chelsea le ofrecerá un nuevo contrato a Moisés Caicedo en este 2025

Sin embargo, Salas salió a hablar con radio La Red para retractarse por sus declaraciones, tras quedar inconforme con el arbitraje.

“Ayer di una entrevista, y veo que solo se difundieron algunos fragmentos cortos de la conversación. Quiero aprovechar para extender una disculpa pública si, en algún momento, mis comentarios sobre el arbitraje fueron malinterpretados", explicó el gerente.