Manchester City goleó 3-0 al Liverpool y se acerca al liderato de la Premier League

El Manchester City pasó este domingo por encima del Liverpool, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una victoria por 3-0, colocarse a cuatro puntos de los 'gunners', que son líderes.

En el minuto 10, una jugada espectacular de Jeremy Doku, que se fue de dos rivales, acabó en un penalti del portero Giorgi Mamardashviili, que le tocó ligeramente cuando iba a ser regateado.

El árbitro fue llamado por el VAR y, tras varios minutos viendo la jugada, decidió pitar penalti. Erling Haaland tomó la responsabilidad, pero el meta georgiano le ganó la batalla.

Posteriormente, Rayan Cherki rozó el gol, pero en el minuto 29 el noruego, que ha fallado tres de las últimas seis penas máximas que ha lanzado, se redimió al superar en el salto a Ibrahima Konaté y mandar el balón a la red tras un centro de Matheus Nunes.