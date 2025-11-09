Manchester City goleó 3-0 al Liverpool y se acerca al liderato de la Premier League

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Manchester-City target=_blank>Manchester City</a> pasó este domingo por encima del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liverpool target=_blank>Liverpool</a></b>, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/filipe-luis-perdido-apoyo-plantel-flamengo-culpa-gonzalo-plata-brasil-HL10395255 target=_blank></a> <b></b>