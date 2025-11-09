Fútbol Internacional
Manchester City goleó 3-0 al Liverpool y se acerca al liderato de la Premier League

El Manchester City goleó al Liverpool y recortó a cuatro puntos su distancia con el Arsenal para el liderato de la Premier League.

   
    Erling Haaland anotó uno de los goles de la victoria del Manchester City ante Liverpool.( Redes sociales )
El Manchester City pasó este domingo por encima del Liverpool, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una victoria por 3-0, colocarse a cuatro puntos de los 'gunners', que son líderes.

En el minuto 10, una jugada espectacular de Jeremy Doku, que se fue de dos rivales, acabó en un penalti del portero Giorgi Mamardashviili, que le tocó ligeramente cuando iba a ser regateado.

El árbitro fue llamado por el VAR y, tras varios minutos viendo la jugada, decidió pitar penalti. Erling Haaland tomó la responsabilidad, pero el meta georgiano le ganó la batalla.

Posteriormente, Rayan Cherki rozó el gol, pero en el minuto 29 el noruego, que ha fallado tres de las últimas seis penas máximas que ha lanzado, se redimió al superar en el salto a Ibrahima Konaté y mandar el balón a la red tras un centro de Matheus Nunes.

Jeremy Doku anotó el tercer gol para la goleada del Manchester City al Liverpool.
Jeremy Doku anotó el tercer gol para la goleada del Manchester City al Liverpool. ( Redes sociales )

Tras un saque de esquina botado por Mohamed Salah, Virgil Van Dijk marcó, pero el tanto fue anulado por un riguroso fuera de juego posicional de Andrew Robertson, muy protestado por el banquillo visitante.

Mientras el Liverpool trataba de digerir el golpe, justo en el tiempo añadido de la primera mitad, un saque de esquina sacado en corto acabó en las botas de Nico y firmó un zapatazo desde fuera del área que tocó en un defensor y despistó a Mamardashvili, que no pudo hacer nada para evitar el 2-0.

Una jugada individual de Doku, que fue junto a Haaland el mejor del encuentro, acabó en el 3-0 después de una buena arrancada y un disparo al segundo palo.

Con esta goleada, el Manchester City se ubica en el segundo lugar con 22 puntos, a cuatro unidades del líder de la Premier League; mientras que el Arsenal cayó al octavo lugar empatado en 18 puntos con cuatro clubes.

