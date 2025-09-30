Fútbol Internacional
30 sep 2025 , 09:50

¿Liga de Quito planea fichar jugadores para las semifinales de la Copa Libertadores?

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, habló de la posibilidad de reforzar al plantel con tres fichajes para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

   
  • ¿Liga de Quito planea fichar jugadores para las semifinales de la Copa Libertadores?
    Liga de Quito disputará las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito enfrentará al Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, después de dejar al São Paulo en los cuartos de final, y los albos ya están pensando en el enfrentamiento.

El cuadro quiteño podrá reforzar el plantel con tres fichajes para competir por el título, algo que el presidente de los albos, Isaac Álvarez, señaló que no lo harán.

"Sobre el tema de los refuerzos, lo analizamos con el profe, el cuerpo técnico, Sacho y otras personas. Contratar un jugador para la Libertadores solo sería por dos partidos y se vuelve injusto, porque nuestros jugadores realizaron un gran trabajo", dijo el directivo en La Red.

Lea más: La broma del capitán del AC Milan a Pervis Estupiñán por su expulsión

¿Liga de Quito fichará un futbolista para las semifinales de la Copa Libertadores?

En la misma línea, el presidente de Liga de Quito aclaró que no van a contratar a ningún futbolista exclusivamente para la Copa Libertadores, ya no podría disputar la LigaPro o Copa Ecuador.

"Los jugadores importantes ya están en sus equipos, y para el torneo local o la Copa Ecuador no se podría usar esa opción debido a las ventanas que ya habíamos analizado y discutido previamente", indicó el directivo.

Liga de Quito eliminó al São Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Liga de Quito eliminó al São Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

Lea más: Miguel Ángel Loor responde a Egas: "No fue un casi golpe, cometió irregularidades"

Finalmente, Álvarez agregó que “no se trata de fichar por fichar; un refuerzo debe ser alguien que pueda ser titular y sumar al equipo, no solo para uno o dos partidos", cerró.

La ida de las semifinales se disputará el jueves 23 de octubre, a las 19:30 de Ecuador; mientras que la vuelta se disputará el jueves 30 de octubre, a las 19:30.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Mercado de fichajes
Copa Conmebol Libertadores
Liga de Quito
Palmeiras
Isaac Álvarez
Ecuador
Noticias
Recomendadas