¿Liga de Quito planea fichar jugadores para las semifinales de la Copa Libertadores?

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> enfrentará al Palmeiras por las semifinales de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a></b>, después de dejar al São Paulo en los cuartos de final, y los albos ya están pensando en el enfrentamiento. El cuadro<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-reforzar-tres-fichajes-semifinales-copa-libertadores-GI10183647 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/broma-capitan-ac-milan-pervis-estupinan-expulsion-BD10209769 target=_blank></a>