¿Liga de Quito planea fichar jugadores para las semifinales de la Copa Libertadores?

Liga de Quito enfrentará al Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, después de dejar al São Paulo en los cuartos de final, y los albos ya están pensando en el enfrentamiento.

El cuadro quiteño podrá reforzar el plantel con tres fichajes para competir por el título, algo que el presidente de los albos, Isaac Álvarez, señaló que no lo harán.

"Sobre el tema de los refuerzos, lo analizamos con el profe, el cuerpo técnico, Sacho y otras personas. Contratar un jugador para la Libertadores solo sería por dos partidos y se vuelve injusto, porque nuestros jugadores realizaron un gran trabajo", dijo el directivo en La Red.

