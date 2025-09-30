Fútbol Nacional
Miguel Ángel Loor responde a Egas: "No fue un casi golpe, cometió irregularidades"

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, rechazó las acusaciones de Francisco Egas sobre un "casi golpe de Estado" en 2020 y defendió el control económico del torneo.

   
    Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.( ARCHIVO )
El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió con firmeza a las recientes declaraciones del titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, quien lo acusó de intentar un "casi golpe de Estado" en 2020 y cuestionó el manejo del control económico del torneo ecuatoriano.

“Nos preocupan esas voces que dicen que hay clubes que están con plantillas de cuatro, cinco, seis meses de salarios atrasados y eso hace que nosotros, quizá, debamos volver al reglamento original al ver que no se está cumpliendo el control. El reglamento general de la Federación establece que, mes a mes, los clubes deban entregar a mes vencido la prueba de que han entregado su salario“, señaló Francisco Egas a radio Diblu.

Lea: Crisis en el fútbol ecuatoriano: Miguel Ángel Loor advierte sobre amaños de partidos, una mafia y vacíos legales

"No fue un casi golpe. Egas cometió irregularidades y los dirigentes decidieron sacarlo en un Congreso. Después lo salvaron sus amigos, pero el procedimiento fue legítimo", afirmó Loor en una entrevista con Ecuavisa.com.

Además, Loor desmintió que existan fallas en los controles financieros de la LigaPro y puso en duda la coherencia del accionar de la FEF: "Nosotros entregamos los reportes económicos en marzo, junio y septiembre. ¿Por qué si un club no pudo inscribir jugadores en LigaPro, la Federación sí se los permitió en la Copa Ecuador?", cuestionó.

