Fútbol Internacional
14 oct 2025 , 12:58

José David Contreras fue desafectado de la selección de Venezuela

El arquero de Barcelona SC, José David Contreras, fue liberado de la concentración de la selección de Venezuela, después de la cancelación de su próximo amistoso internacional.

   
    José David Contreras regresó a los entrenamientos de Barcelona SC.( Redes sociales )
Barcelona SC recupera a un futbolista importante para la recta final del hexagonal principal de la LigaPro, pues José David Contreras regresó a los entrenamientos en Guayaquil.

El arquero estaba con la selección de Venezuela durante la fecha FIFA, pero fue liberado de la concentración por decisión de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Contreras estaba con la Vinotinto para enfrentar a Belice en el amistoso internacional, pero el partido fue cancelado por fuerza mayor, a pesar de estar programado para el 14 de octubre.

Lea más: Copa Libertadores: Liga de Quito vs. Palmeiras se jugará con estadio lleno

“La empresa organizadora del evento, VMG Sports & Entertainment LLC, nos ha notificado que la cancelación se debe a circunstancias de fuerza mayor. Aunque se intentó buscar sedes alternativas, incluyendo la posibilidad de jugar en Miami, la productora nos comunicó que esta opción no era viable”, explicó la FVF en su comunicado.

El arquero de 30 años fue la figura de la selección de Venezuela durante la derrota 1-0 ante Argentina, pero registró 10 atajadas en el encuentro.

Lea más: Pervis Estupiñán es baja por lesión para el México vs. Ecuador

Ahora, Contreras regresó a Guayaquil para sumarse a los entrenamientos de Barcelona SC con Ismael Rescalvo para el próximo encuentro.

Los toreros enfrentarán a Liga de Quito este viernes 17 de octubre, a las 20:15, por la transmisión de Zapping.

Noticias
