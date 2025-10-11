José David Contreras brilla ante Argentina y se perfila como el nuevo portero de Venezuela

En un intenso duelo amistoso con miras al Mundial 2030, la selección de Argentina superó por 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium, pero más allá del resultado, el gran protagonista de la jornada fue el arquero venezolano José David Contreras, quien se lució con una actuación memorable.

El guardameta del Barcelona Sporting Club se convirtió en la muralla de la Vinotinto, registrando un total de 10 atajadas —cinco de ellas en el área chica— y frustrando una y otra vez a los delanteros albicelestes, que encontraron en Contreras un obstáculo infranqueable. Su desempeño evitó lo que pudo haber sido una goleada y mantuvo a su equipo con vida hasta el final del encuentro.

Pese a la ajustada derrota, Venezuela mostró señales positivas en su proceso de renovación, especialmente tras quedarse fuera del Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En ese contexto, la figura de Contreras cobra relevancia, posicionándolo como un serio candidato a ocupar el arco vinotinto durante el nuevo ciclo mundialista.

El cuerpo técnico venezolano valora no solo su capacidad bajo presión, sino también su regularidad a nivel de clubes, y este amistoso ante una potencia como Argentina no hizo más que confirmar su proyección internacional.

La Vinotinto, en plena reconstrucción, ya comienza a trazar su camino hacia el 2030. Y en ese futuro, el nombre de José David Contreras parece estar escrito con letras propias.