09 sep 2025 , 09:26

Jefferson Montero insiste en la contratación de José Mourinho como entrenador de Ecuador

El exjugador de la selección de Ecuador, Jefferson Montero, propone que el sueldo de José Mourinho se lo pague a base de publicidad y considera que se haga una consulta popular para que los hinchas decidan.

   
    Jefferson Montero propone a José Mourinho como entrenador de Ecuador.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa

El final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 ha dejado con un sabor amargo a la selección de Ecuador, por lo que Jefferson Montero insiste en la contratación de José Mourinho como el nuevo entrenador.

Después del empate 0-0 ante Paraguay, el exjugador de La Tri propuso hacer la gestión para contratar al estratega portugués y reemplazar a Beccacece

"Aquí lo que hay que hacer es simple, cambiar el entrenador porque se viene a jugar un Mundial. Hagamos una posible oferta para Mourinho y que pueda dirigirnos en el Mundial y yo creo que a los chicos les va a encantar la idea”, había declarado Jeff.

Por su parte, Beccacece respondió que “cada uno es libre de expresar lo que siente, después está la responsabilidad. Mi responsabilidad es centrarme en las cosas que me aportan y transformar lo que creemos que puede llegar a ser positivo”.

Ahora, la Turbina volvió a insistir en que la contratación de José Mourinho se podrá dar el salto de calidad necesario para los futbolistas.

"Yo sé como funciona la Selección, vi un video de los chicos cabizbajos tras el partido contra Paraguay y dije ‘estos chicos necesitan algo mejor, alguien que dirija mejor el barco’", dijo Montero en Fútbol Sin Cassette.

Jefferson Montero asegura que el sueldo de José Mourinho se pagará con su marketing.
Jefferson Montero asegura que el sueldo de José Mourinho se pagará con su marketing. ( Redes sociales )

Jefferson añadió que "la gente se ha volcado, algunos proponen que los ecuatorianos pongamos un dólares cada mes y podemos pagarle a Mourinho. Hay que pensarlo, Brasil lo hizo con Ancelotti, por qué Ecuador no puede hacerlo con Mourinho”, cuestionó.

Por esa razón, Montero declaró que “si creen que estoy equivocado, hagamos una consulta popular como el Gobierno y que la gente decida. Estoy dando una opinión, el que se la quiera tomar personal, es cuestión de cada uno", comentó.

Finalmente, Jeff sugirió una forma para cancelar el alto sueldo del entrenador portugués. “Mourinho se puede pagar solo con la banca privada. Con el marketing que él tiene, se puede pagar solo. La camiseta de Ecuador con el nombre de Mourinho atrás vas a generar mucho. Nada es imposible, si dice no, no pasa nada, pero se intentó", cerró.

