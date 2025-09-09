Jefferson Montero insiste en la contratación de José Mourinho como entrenador de Ecuador

El final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 ha dejado con un sabor amargo a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a>, por lo que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jefferson-montero target=_blank>Jefferson Montero</a> insiste en la contratación de José Mourinho como el</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-ecuador-resultado-en-vivo-eliminatorias-2026-OH10060943 target=_blank></a><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jefferson-montero-propone-jose-mourinho-director-tecnico-ecuador-FH10069369 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/carlos-tenorio-ecuador-competidor-ganar-torneos-participantes-beccacece-NG10079004 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b>