Pervis Estupiñán, baja en Ecuador ante Argentina para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

Sebastián Beccacece no podrá alinear a Pervis Estupiñán desde el arranque del Ecuador vs. Argentina por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

   
La selección de Ecuador se medirá ante Argentina por la última fecha de las Eliminatorias, en el estadio Monumental, Sebastián Beccacece tendrá una importante baja en el once inicial.

El estratega argentino no podrá utilizar a Pervis Estupiñán en el inicio del encuentro, pues el futbolista tiene varias molestias físicas, pero su presencia en el banco de suplentes aún está en duda.

El jugador del AC Milan tiene una sobrecarga muscular y será evaluado horas antes del partido para analizar si lo convocan para el juego o le dan descanso, según la periodista Karolina Dávila.

Lea más: Hinchas ecuatorianos hacen banderazo con respaldo y críticas antes del duelo ante Argentina en Guayaquil

En el puesto de Pervis, Beccacece probó a Piero Hincapié y a Nilson Angulo como su reemplazo; es decir, en caso de alinear con línea de 3, el futbolista del Anderlecht tomará el puesto de Estupiñán.

Por otro lado, Ecuador no tendrá más bajas para el enfrentamiento y contará con los regresos de Alan Franco y Moisés Caicedo, pues ambos no estuvieron ante Paraguay.

Lea más: Argentina ya está en Guayaquil para cerrar las Eliminatorias ante Ecuador

En el último encuentro, la Tri contaba con cinco jugadores que se perdían el partido si eran amonestados, pero ninguno de ellos vio la tarjeta amarilla.

El enfrentamiento entre La Tri y Argentina se disputará este martes 9 de septiembre, a las 18:00, por El Canal de Fútbol y Zapping.

