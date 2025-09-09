Pervis Estupiñán, baja en Ecuador ante Argentina para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

Por otro lado, <b>Ecuador no tendrá más bajas para el enfrentamient</b>o y contará con los regresos de Alan Franco y Moisés Caicedo, pues ambos no estuvieron ante Paraguay. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/argentina-ya-esta-en-guayaquil-para-cerrar-las-eliminatorias-ante-ecuador-LG10078366 target=_blank>Argentina ya está en</a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-ecuador-vs-argentina-eliminatorias-sudamericanas-MG10075119 target=_blank></a></b>