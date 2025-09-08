Ecuador vs. Argentina: cierre de Eliminatorias sin Messi y con despedida de Enner

La selección de Ecuador cerrará este martes su camino en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un duelo de alto calibre frente a la campeona del mundo, Argentina. El partido, que se jugará en Guayaquil, marcará también la despedida de Enner Valencia en clasificatorias, máximo goleador histórico de la Tricolor, en una noche que promete ser emotiva y exigente.

Aunque ya clasificada al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México, Ecuador buscará reencontrarse con el gol tras cinco partidos consecutivos sin anotar. Su última celebración fue justamente un doblete de Valencia ante Venezuela. Desde entonces, la selección empató 0-0 frente a Chile, Perú, Paraguay y Brasil, y acumuló apenas 13 goles en 17 partidos, su producción más baja en procesos recientes.

Dirigida primero por el español Félix Sánchez y ahora por el argentino Sebastián Beccacece, la Tri ha construido su campaña sobre una defensa sólida. Solo ha recibido cinco goles en toda la eliminatoria, convirtiéndose en la selección con el mejor sistema defensivo del continente, por encima incluso de Argentina, que ha encajado nueve tantos.

Aun así, la escasa producción ofensiva ha generado críticas hacia Beccacece, sobre todo si se compara con ciclos anteriores. Ecuador anotó 23 goles en los procesos mundialistas de 2002 y 2006, 20 en 2014 y 27 en 2022. Hoy, su falta de contundencia preocupa pese a la clasificación asegurada.

Para este cierre, Ecuador recupera a dos piezas clave en el mediocampo: Moisés Caicedo, ya recuperado de una lesión, y Alan Franco, tras cumplir una fecha de suspensión. La esperanza es que su regreso le dé fluidez y verticalidad a un equipo que necesita más que nunca reencontrarse con el gol.

Argentina, por su parte, llega como líder absoluto de las eliminatorias, aunque con varias ausencias importantes. Lionel Messi, figura central en la victoria por 1-0 en el debut frente a Ecuador con un tiro libre memorable, no estará presente tras despedirse con un doblete ante Venezuela. Tampoco jugarán Cristian Romero, Enzo Fernández, Facundo Medina ni Ángel Correa, aunque Scaloni mantiene en el grupo a jóvenes como Claudio Echeverri y Valentín Carboni.

El duelo pondrá frente a frente al mejor sistema defensivo de Sudamérica y al mejor ataque de las eliminatorias: Ecuador ha recibido apenas cinco goles, mientras que Argentina ha marcado 31. Será un choque de estilos y un examen ideal para medir el estado de una selección ecuatoriana que, aunque ya con boleto en mano, necesita recuperar confianza de cara a lo que viene.