08 sep 2025 , 21:06

Argentina ya está en Guayaquil para cerrar las Eliminatorias ante Ecuador

La selección de Argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, ya está en Guayaquil para disputar su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El plantel albiceleste arribó la noche de este lunes 8 de septiembre y se instaló en un reconocido hotel al norte de Guayaquil.

   
    Jugadores de Argentina viajando a Ecuador.( AFA )
Sin Lionel Messi, gran ausente del compromiso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará este martes a Ecuador en el estadio Monumental, a partir de las 18:00. La cinta de capitán la llevará Nicolás Otamendi, otro referente del grupo que buscará cerrar con una victoria un sólido camino en las clasificatorias.

Lea: Hinchas ecuatorianos hacen banderazo con respaldo y críticas antes del duelo ante Argentina en Guayaquil

El técnico campeón del mundo no confirmó aún la alineación titular, aunque adelantó que Lautaro Martínez será titular en lugar de Messi. Además, la suspensión por acumulación de amarillas del defensor Cristian "Cuti" Romero abriría la puerta a Leonardo Balerdi en la zaga central.

Scaloni también anticipó más modificaciones en la formación, con la intención de dar minutos a jugadores con menor participación: “La idea es hacer algunos cambios más, porque los que han jugado menos merecen tener su oportunidad y demostrar que pueden estar”, señaló en rueda de prensa.

Con 38 puntos y ya clasificada, Argentina llega como líder de las eliminatorias y buscará mantener su posición frente a una selección ecuatoriana que destaca por su férrea defensa pero que atraviesa una racha de cinco partidos sin marcar goles. Además, el encuentro será especial por la despedida de Enner Valencia en eliminatorias.

La presencia de la campeona del mundo genera gran expectativa en Guayaquil, aunque la ausencia de Messi ha dejado un sabor agridulce entre los miles de aficionados que esperaban verlo en acción. Aun así, la visita de la Albiceleste no deja de ser un evento de alto perfil en el cierre de una larga y exigente campaña sudamericana.

