Neymar se perdería hasta tres partidos debido a su negativa de jugar en césped sintético

El club brasileño Santos FC tiene 17 partidos más por jugar en el Brasileirão, de los cuales en mínimo tres de ellos, podría no contar con Neymar.

Neymar ha expresado su descontento ante el césped sintético, según el, es una superficie que supone un mayor riesgo a lesiones. El número 10 podría perderse los partidos contra Atlético Mineiro, Botafogo y Palmeiras.

Tras la finalización de la fecha FIFA, el equipo viajará a Belo Horizonte para enfrentar al equipo que recientemente anunció a Jorge Sampaoli como nuevo director técnico.

"Jugar en el Allianz Parque (casa de Palmeiras) es prácticamente imposible para mí. Jugar en campos así es una de las cosas que más me molestan como jugador", dijo el astro brasileño.

El director general de Santos, Alexandre Mattos, comentó que la decisión de Neymar de jugar en el campo del Atlético Mineiro dependerá de que decida el entrenador Juan Pablo Vojvoda.

"Neymar lo ha hecho público varias veces, el DT hablará con el", comentó.