Carlos Tenorio: “Ecuador debe ser competidor para ganar los torneos, ya no solo como participante”

El exfutbolista de la selección de Ecuador, Carlos Tenorio, analizó el proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con Sebastián Beccacece como entrenador.

   
    Carlos Tenorio habló de la selección de Ecuador antes de enfrentar a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.( Ecuavisa )
La selección de Ecuador se medirá ante Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero la Tri no llega en su mejor presente, por lo que Carlos Tenorio habló del combinado nacional.

El demoledor fue entrevistado por Contacto Directo para analizar el proyecto de la selección, pero el exdelantero consideró que no existe ninguna idea clara para el futuro de la Ecuador y lamentó las decisiones del entrenador.

“Cuando Ecuador decidió entender que somos un país que debe competir y buscar triunfos, entonces debemos lidiar con ese estatus. Nosotros necesitamos estrategas que sigan haciendo crecer a la selección”, apuntó Tenorio.

Lea más: Pervis Estupiñán, baja en Ecuador ante Argentina para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

“Ecuador debe ser competidor para ganar, ya no participantes de los torneos”

En esa misma línea, Carlos estima que “Ecuador debe ser representado con el entrenador. El director técnico debe mostrar el mismo nivel que los jugadores”.

La falta de goles de la selección de Ecuador

Además, Tenorio conversó de la floja participación ofensiva de la selección de Ecuador, pero consideró que no es por futbolistas los problemas, sino por el entrenador.

“No es que no tenemos delanteros, sino si tienen predisposición de contar con lo que tenemos, porque tenemos buenos atacantes en nuestro fútbol”, recriminó el Demoledor.

Lea más: Hinchas ecuatorianos hacen banderazo con respaldo y críticas antes del duelo ante Argentina en Guayaquil

Incluso, el exdelantero cuestionó si la convocatoria de algunos futbolistas que realiza “por convicción o por obligación”.

Por ese motivo, Tenorio analizó el futuro del ataque de La Tri. “Enner está de salida, pero el espacio de Leonardo Campana y Kevin Rodríguez debe darse para que mejoren”, añadió.

Ecuador vs. Argentina, una obligación de ganar para La Tri

Finalmente, Tenorio siente que “Ecuador debe ganar a Argentina, y el malestar de los hinchas está afectando a los jugadores y al cuerpo técnico”

De esa forma, el Demoledor aconsejó a Beccacece jugar una alineación 4-4-2 y que “Ecuador tiene que plantear un partido muy ofensivo ante Argentina”.

¿La sede de Ecuador debe ser en Guayaquil o Quito?

Para cerrar la entrevista, el exatacante analizó si la casa de la selección debe ser en Guayaquil o Quito, pero él insinúa que sea a lo largo del país.

“Si nosotros necesitáramos de un punto, iríamos a altura, pero lo que hace la FEF es tratar de recuperar la relación con el hincha”, respondió tajante.

Tenorio explicó que “llevan los partidos Guayaquil por la división muy grande que existe con la prensa y los hinchas”

Finalmente, el Demoledor sugirió que se juegue en las seis ciudades más grandes del país para recuperar el cariño de los hinchas.

