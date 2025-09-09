Carlos Tenorio: “Ecuador debe ser competidor para ganar los torneos, ya no solo como participante”

La selección de Ecuador se medirá ante Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero la Tri no llega en su mejor presente, por lo que Carlos Tenorio habló del combinado nacional. El demoledor fue entrevistado por Contacto Directo para analizar el proyecto de la selección, pero el exdelantero consideró que no existe ninguna idea clara para el futuro de la Ecuador y lamentó las decisiones del entrenador. “Cuando Ecuador decidió entender que somos un país que debe competir y buscar triunfos, entonces debemos lidiar con ese estatus. Nosotros necesitamos estrategas que sigan haciendo crecer a la selección”, apuntó Tenorio. Lea más: Pervis Estupiñán, baja en Ecuador ante Argentina para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

“Ecuador debe ser competidor para ganar, ya no participantes de los torneos”

🔴 #ENVIVO | Carlos Tenorio, exfutbolista ecuatoriano, menciona que no hay que pensar como participantes, sino como competidores.



Mira #ContactoDirecto 📲 pic.twitter.com/lqhYUUy9I1 — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 9, 2025

En esa misma línea, Carlos estima que “Ecuador debe ser representado con el entrenador. El director técnico debe mostrar el mismo nivel que los jugadores”.

La falta de goles de la selección de Ecuador

Además, Tenorio conversó de la floja participación ofensiva de la selección de Ecuador, pero consideró que no es por futbolistas los problemas, sino por el entrenador. “No es que no tenemos delanteros, sino si tienen predisposición de contar con lo que tenemos, porque tenemos buenos atacantes en nuestro fútbol”, recriminó el Demoledor.

🔴 #ENVIVO | Carlos Tenorio, exfutbolista ecuatoriano, menciona que Ecuador debe ingresar con dos delanteros y salir a ganar.



Mira #ContactoDirecto 📲 pic.twitter.com/9b2jORDmFV — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 9, 2025

Lea más: Hinchas ecuatorianos hacen banderazo con respaldo y críticas antes del duelo ante Argentina en Guayaquil Incluso, el exdelantero cuestionó si la convocatoria de algunos futbolistas que realiza “por convicción o por obligación”. Por ese motivo, Tenorio analizó el futuro del ataque de La Tri. “Enner está de salida, pero el espacio de Leonardo Campana y Kevin Rodríguez debe darse para que mejoren”, añadió.

Ecuador vs. Argentina, una obligación de ganar para La Tri

Finalmente, Tenorio siente que “Ecuador debe ganar a Argentina, y el malestar de los hinchas está afectando a los jugadores y al cuerpo técnico” De esa forma, el Demoledor aconsejó a Beccacece jugar una alineación 4-4-2 y que “Ecuador tiene que plantear un partido muy ofensivo ante Argentina”.

¿La sede de Ecuador debe ser en Guayaquil o Quito?