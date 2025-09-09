Fútbol Internacional
Jhon Acurio y Juan Usma jugarán en Dorados de Sinaloa por una temporada

Barcelona SC cerró el acuerdo de préstamo de Jhon Acurio y Juan Usma al Dorados de Sinaloa por una temporada con una opción de compra.

   
    Juan Usma tendrá su primera experiencia en el exterior.( Redes sociales )
Barcelona SC tiene un proyecto con sus jugadores juveniles, pero dos futbolistas llamaron la atención de un club del exterior y los cedieron por una temporada a un equipo mexicano con la posibilidad de quedarse.

Ecuavisa.com pudo conocer que Jhon Acurio y Juan Usma jugarán con Dorados de Sinaloa por un año con la opción de una compra definitiva al final de la cesión.

Los dos juveniles se encontraban jugando en Chacaritas en la Serie B de Ecuador, pero cortaron su préstamo para que puedan salir al fútbol mexicano.

Los futbolistas tenían un rol protagónico en Chacaritas, después de no ser tomados en cuenta por Segundo Alejandro Castillo para formar parte del plantel de los toreros.

Jhon Acurio y Juan Usma han jugado juntos en Barcelona SC, Chacaritas y Dorados de Sinaloa.
Jhon Acurio y Juan Usma han jugado juntos en Barcelona SC, Chacaritas y Dorados de Sinaloa. ( Redes sociales )

Usma ya debutó con Barcelona SC, en el 2024, con la dirección de Ariel Holan y disputó tres partidos, además de formar parte de la selección de Ecuador sub 18.

Por su lado, en la temporada pasada, Acurio jugó en el Cuniburo en la Serie B, pero regresó a los toreros y volvió a salir cedido.

Dorados de Sinaloa se ubican en la segunda división del fútbol mexicano; sin embargo, el club ha conseguido una victoria en las primeras seis fechas disputadas.

