Javier Aguirre: “Sebastián Beccacece ha logrado que todas sus figuras corran y se entreguen”

Este lunes 13 de octubre, el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/futbol-mexicano target=_blank>seleccionador de México</a>, Javier Aguirre, afirmó que la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> llevará al límite a sus pupilos </b>en el partido amistoso que jugarán este martes. Ecuador hizo...<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-mexico-vs-ecuador-amistoso-internacional-CE10270233 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-michel-deller-demando-eduardo-erazo-presunta-difamacion-carcel-ME10271397 target=_blank></a> <b></b>