Fútbol Internacional
13 oct 2025 , 20:14

Javier Aguirre: “Sebastián Beccacece ha logrado que todas sus figuras corran y se entreguen”

   
    El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, habló durante una conferencia de prensa, sobre el amistoso ante Ecuador, en la ciudad de Guadalajara.( EFE )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE y Redacción
Este lunes 13 de octubre, el seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó que la selección de Ecuador llevará al límite a sus pupilos en el partido amistoso que jugarán este martes.

"Ecuador hizo una eliminatoria espectacular. Es un equipo al que es muy complicado hacerle daño. Nos pondrá a prueba. Es un equipo que nos llevará al límite para probarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos", dijo el entrenador por el partido que jugarán este martes en el estadio Guadalajara.

Aguirre destacó el trabajo de su colega argentino Sebastián Beccacece al mando de La Tri en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.

"Respeto mucho a Sebastián, ha conformado un equipo muy organizado y comprometido con jugadores sumamente talentosos. Ha logrado que todas sus figuras corran y se entreguen en todos los sectores", explicó el Vasco Aguirre.

El entrenador de México, Javier Aguirre, elogió a Sebastián Beccacece.
El entrenador de México, Javier Aguirre, elogió a Sebastián Beccacece. ( API )

El entrenador reconoció que México no llega en el mejor momento, pues el sábado pasado fue goleado por Colombia.

"Estos son juegos con ambiente mundialista. Todo el país está pendiente de la selección, más hoy, con las redes sociales, así que este es el mejor escenario, pese a que venimos de una derrota, todo esto es parte del proceso que yo pedí para llegar al Mundial", dijo.

El ex entrenador del Atlético de Madrid también advirtió que todo jugador que aspire a estar en el Mundial debe estar preparado para sobreponerse a la crítica o dar un paso al costado.

"Si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Sé que yo soy responsable porque los elijo y les digo cómo y qué, por eso me pagan. Ellos tienen redes sociales, están expuestos, por eso, si no son capaces de aislarse, no tienen con qué estar. Si no pueden soportarlo entonces no sirven para esto", aseveró.

Noticias
