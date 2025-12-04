Fútbol Internacional
Fecha, hora y dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026

La selección de Ecuador va a conocer a sus tres rivales de la fase de grupos del Mundial 2026.

   
    El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 definirá a los rivales de la selección de Ecuador.( EFE )
El sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 está a pocas horas de empezar para marcar el camino de las selecciones en la competición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes, 5 de diciembre, Ecuador conocerá a sus rivales.

El combinado nacional se ubica en el bombo dos, por ende podrá evitar a varios de los rivales más difíciles de la competición; sin embargo, puede tener un grupo complicado.

Para el sorteo, seis selecciones aún no están confirmadas para la cita mundialista, pues deben disputar el repechaje mundialista, por lo que es probable que la Tri todavía no conozca definitivamente a todos sus rivales. Todo se conocerá desde las 12:00 de Ecuador este viernes.

Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se desarrollará este viernes 5 de diciembre, desde las 12:00 (hora de Ecuador). El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

La selección de Ecuador va a conocer a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.
La selección de Ecuador va a conocer a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026. ( API )

La transmisión del sorteo se va a realizar en: el canal de Youtube de la FIFA, FIFA.com, DSports. Los presentadores serán: Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez.

Ecuavisa tendrá una transmisión especial en su portal digital y en la aplicación Ecuavisa Play, con reacciones y análisis de los grupos.

El calendario del Mundial 2026 no se conocerá este mismo viernes, sino que la FIFA publicará el día, horario y sede de los partidos el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo.

Es decir, este viernes 5 de diciembre, Ecuador definirá sus rivales y el orden de los juegos, pero deberá esperar para conocer la sede de sus encuentros.

