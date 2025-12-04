Fútbol Internacional
04 dic 2025 , 10:58

Exfutbolistas expresan su entusiasmo antes del sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

   
    Desde la izquierda, los exfutbolistas Marcelo Balboa, Dunga, Luis Hernández, y Atiba Hutchinson, asisten a un panel organizado por la FIFA este miércoles, en el Kennedy Center en Washington (Estados Unidos). ( EFE )
Cuatro exfutbolistas que brillaron en los Mundiales expresaron este miércoles su entusiasmo por el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026, cuyo sorteo se realizará este viernes en Washington.

En un panel organizado por la FIFA en la capital estadounidense, los exjugadores Dunga (Brasil), Marcelo Balboa (Estados Unidos), Luis Hernández (México) y Atiba Hutchinson (Canadá) destacaron la importancia de un torneo que servirá para “unir al mundo” y que, por primera vez, contará con 48 selecciones.

Dunga, campeón del Mundial de EE.UU. 1994, calificó la ampliación del torneo como “algo maravilloso”, especialmente para los países que antes no tenían opciones de participar y que ahora “pueden cumplir ese sueño”.

Por su parte, Luis Hernández, quien hizo vibrar a México con sus cuatro goles en Francia 98, resaltó que el Estadio Azteca se convertirá el próximo 11 de junio en el primero en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras hacerlo ya en 1970 y 1986. Además, aseguró que México será “el mejor anfitrión”.

El ‘Matador’ destacó que las tres sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, organizarán “una gran fiesta” gracias a la pasión de los aficionados, la gastronomía y el amor por el fútbol.

Balboa, que disputó los Mundiales de 1990 y 1994 y fue capitán de Estados Unidos, y Hutchinson, referente de Canadá, subrayaron el crecimiento del fútbol en sus países y aseguraron que ambos combinados tendrán un buen desempeño en 2026.

Entre risas, Dunga aseguró que Brasil se coronará campeón por sexta vez, recordando que hace 24 años no lo logra y que, curiosamente, cuando él levantó la Copa en 1994 en EE.UU., también habían pasado 24 años desde el título anterior. Además, expresó su deseo de que el equipo sorpresa del torneo sea “una selección africana”.

Hernández señaló que la revelación podría ser Marruecos, por su cuarto puesto en Catar 2022 y su reciente triunfo en el Mundial Sub-20 en Chile. Balboa, en cambio, apostó por Colombia, aunque cree que España y Portugal son los favoritos para levantar el trofeo.

En cuanto a figuras individuales, los exjugadores coincidieron en que Kylian Mbappé (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City) serán los más destacados, mientras que Hutchinson destacó que la estrella del Mundial será Lamine Yamal.

Este torneo es para él. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del próximo Mundial”, sentenció Hutchinson, quien fuera defensor del León mexicano en la década de 1990.

