Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Chelsea de Moisés Caicedo en la Premier League

Moisés Caicedo regresará a jugar con el Chelsea en la Premier League, después de cumplir tres fechas de sanción por su expulsión ante Arsenal.

   
    Newcastle enfrentará al Chelsea de Moisés Caicedo por la Premier League.( Ecuavisa )
Moisés Caicedo vuelve a la acción con el Chelsea en la Premier League ante el Newcastle por la fecha 17 del torneo inglés, en el estadio Saint James Park.

Los blues no vivieron su mejor momento de la temporada durante la ausencia del Niño Moi, pues acumularon un empate, una derrota y una victoria.

Sin embargo, el Chelsea ya suma dos triunfos seguidos, tras imponerse ante el Everton y vencer al Cardiff City para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Chelsea en la Premier League

El enfrentamiento entre el Newcastle y el Chelsea de Moisés Caicedo se disputará este sábado 20 de diciembre, a las 07:30, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo volverá a la cancha para jugar con el Chelsea en la Premier League.
Moisés Caicedo volverá a la cancha para jugar con el Chelsea en la Premier League. ( Redes sociales )

El equipo del ecuatoriano buscará mantenerse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Premier League con un triunfo; sin embargo, un resultado adverso puede obligarlo a perder varios puestos.

Moisés Caicedo estuvo suspendido por tres partidos de la Premier League con el Chelsea; sin embargo, el ecuatoriano sí jugó en la Champions League y en la Copa de la Liga.

En las últimas horas, existió la información de que existe un malestar de la directiva con Enzo Maresca, por lo que necesita una victoria.

