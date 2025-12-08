Fútbol Internacional
Fecha hora y donde ver Atalanta vs. Chelsea de Moisés Caicedo por Champions League

El Chelsea de Moisés Caicedo visitará al Atalanta por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, después de que el ecuatoriano se perdió los últimos dos juegos de la Premier League.

   
    Atalanta de Itlaia enfrentará al Chelsea de Moisés Caicedo en la Champions League.( Ecuavisa )
Por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, el Chelsea de Moisés Caicedo visita al Atalanta de Italia en el New Balance Arena, tras caer en un bache futbolístico.

El Niño Moi se ha perdido los dos últimos partidos de los blues por su expulsión ante el Arsenal, y sin el ecuatoriano en la cancha, el Chelsea no ha ganado ninguno de sus juegos de la Premier League.

Pues, desde su tarjeta roja, el Chelsea cayó 3-1 ante el Leeds United e igualó 0-0 con el Bournemouth, pero Caicedo volverá al terreno de juego.

Fecha hora y donde ver Atalanta vs. Chelsea por Champions League

El encuentro entre el Atalanta y el Chelsea de Moisés Caicedo se va a disputar este martes 9 de diciembre, a las 15:00, por la transmisión de Disney+ y Zapping Premium.

Moisés Caicedo entrenó con el Chelsea para enfrentar al Atalanta en la Champions League.
Moisés Caicedo entrenó con el Chelsea para enfrentar al Atalanta en la Champions League. ( Redes sociales )

En la Champions League, los dos clubes viven presentes iguales, pues ambos suman tres triunfos, un empate y una derrota.

Los blues necesitan vencer al conjunto italiano para mantenerse en el top ocho de la tabla de posiciones para clasificar a los octavos de final.

Después de este encuentro, la fase de liga de la Champions League deberá disputar dos partidos más para cerrar la ronda.

