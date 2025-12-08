Fecha hora y donde ver Atalanta vs. Chelsea de Moisés Caicedo por Champions League

Por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, el Chelsea de Moisés Caicedo visita al Atalanta de Italia en el New Balance Arena, tras caer en un bache futbolístico.

El Niño Moi se ha perdido los dos últimos partidos de los blues por su expulsión ante el Arsenal, y sin el ecuatoriano en la cancha, el Chelsea no ha ganado ninguno de sus juegos de la Premier League.

Pues, desde su tarjeta roja, el Chelsea cayó 3-1 ante el Leeds United e igualó 0-0 con el Bournemouth, pero Caicedo volverá al terreno de juego.

Lea más: El directorio de Jorge Guzmán en Emelec volverá a ser analizado por el viceministerio del Deporte