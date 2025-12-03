El Chelsea, sin Caicedo, sufrió y cayó 3-1 ante el Leeds United

El Chelsea sufrió una dura derrota por 3-1 frente al Leeds United en un partido donde se sintió con claridad la ausencia de Moisés Caicedo, suspendido tras su expulsión ante el Arsenal. El resultado complica al conjunto londinense en la tabla de la Premier League, donde perdió terreno en la lucha por los primeros puestos.

Enzo Maresca optó por Andrey Santos como reemplazo de Caicedo, aunque el brasileño tuvo dificultades para asentarse en el mediocampo y terminó siendo sustituido en la segunda mitad.

El Leeds golpeó temprano: a los 6 minutos, Jaka Bijol abrió el marcador con un potente cabezazo tras un tiro de esquina. Antes del descanso, el japonés Ao Tanaka amplió la ventaja con un remate de larga distancia que dejó sin opciones al portero.

Chelsea reaccionó en el segundo tiempo y Pedro Neto descontó, pero el equipo no mostró argumentos sólidos para aspirar al empate. La respuesta llegó del lado local, cuando Dominic Calvert-Lewin sentenció el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos vitales para un Leeds que respira en el puesto 17, fuera de la zona de descenso.

Con esta derrota, el Chelsea queda cuarto con 24 puntos, alejándose del liderato que mantiene el Arsenal con 33 unidades.