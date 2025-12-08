Fútbol Internacional
08 dic 2025 , 10:01

Los precios de las entradas para ver a Ecuador en el Mundial 2026 van desde USD 352 hasta más de USD 2 000

La selección de Ecuador está en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao

   
    Los jugadores de Ecuador festejan un gol ante México en el estadio Akron de Guadalajara, el 14 de octubre de 2025( AFP )
Fernando Guevara
Tras confirmarse las fechas, sedes y horarios de los partidos de la selección de Ecuador en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, los aficionados ya comienzan a planear su viaje al Mundial 2026.

La FIFA abrió dos ventanas para la compra de entradas, y la tercera ronda de venta se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con sedes en Ciudad de México y la región de New York/New Jersey.

Ecuador debutará frente a Costa de Marfil en Filadelfia, luego enfrentará a Curazao en Kansas y cerrará la fase de grupos contra Alemania en Nueva York / New Jersey.

Algunas plataformas de venta en línea, como StubHub, ya ofrecen boletos para los partidos de Ecuador, con precios que van desde USD 300 hasta USD 2 324, dependiendo de la categoría.

Lea también: Ecuador confirma amistoso contra Países Bajos en marzo previo al Mundial 2026

Jugadores de la selección de Ecuador celebran un gol en las Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la selección de Ecuador celebran un gol en las Eliminatorias Sudamericanas ( AFP )

En la página SeatPick, los costos oscilan entre USD 270 a USD 1  322.

Durante la fase de grupos, la Tri recorrerá 3 717 kilómetros en 11 días, mostrando la exigencia física del torneo.

Precios de las entradas para los partidos de Ecuador en fase de grupos

Ecuador vs. Costa de Marfil

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026, 19:00 (Filadelfia)

Entrada más barata (categoría 3): USD 701

Entrada más cara (categoría 1): USD 954

Ecuador vs. Curazao

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026, 20:00 (Kansas)

Entrada más barata (categoría 3): USD 352

Entrada más cara (categoría 1): USD 709

Ecuador vs. Alemania

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026, 16:00 (Nueva York / New Jersey)

Entrada más barata (categoría 3): USD 1 141

Entrada más cara (categoría 1): USD 2 324

