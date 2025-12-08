Los precios de las entradas para ver a Ecuador en el Mundial 2026 van desde USD 352 hasta más de USD 2 000

Tras confirmarse las fechas, sedes y horarios de los partidos de la selección de Ecuador en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, los aficionados ya comienzan a planear su viaje al Mundial 2026.

La FIFA abrió dos ventanas para la compra de entradas, y la tercera ronda de venta se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con sedes en Ciudad de México y la región de New York/New Jersey.

Ecuador debutará frente a Costa de Marfil en Filadelfia, luego enfrentará a Curazao en Kansas y cerrará la fase de grupos contra Alemania en Nueva York / New Jersey.

Algunas plataformas de venta en línea, como StubHub, ya ofrecen boletos para los partidos de Ecuador, con precios que van desde USD 300 hasta USD 2 324, dependiendo de la categoría.

