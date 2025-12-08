Fútbol Nacional
El directorio de Jorge Guzmán en Emelec volverá a ser analizado por el viceministerio del Deporte

Por pedido de un ex directivo de Emelec, Carlos Puga, el viceministerio del Deporte va a analizar el registro del directorio de Jorge Guzmán.

   
    El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura va a revistar el registro del directorio de Jorge Guzmán en Emelec.( Redes sociales )
Emelec tiene una semana importante para el cierre de su temporada, pues el viceministerio del Deporte va a revisar la inscripción del directorio de Jorge Guzmán en abril de este año.

El proceso de “insinuación de revisión de oficio” fue pedido por Carlos Puga, exdirectivo de Emelec, para pedir un análisis del registro del directorio actual del bombillo.

A inicios de año, Jorge Guzmán venció a Jorge Auad en las elecciones por la presidencia del club para reemplazar a César Avilés en el cargo, pero la transición no fue sencilla y tuvo problemas.

En ese entonces, el Ministerio del Deporte demoró dos meses para inscribir al nuevo presidente del bombillo, después de que la Cartera de Estado encontró varias irregularidades en el proceso electoral y pidió que estas se subsanen.

Carlos Puga pidió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que revise la inscripción del directorio de Jorge Guzmán en Emelec.
Carlos Puga pidió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que revise la inscripción del directorio de Jorge Guzmán en Emelec. ( Redes sociales )

Ahora, el proceso del registro del directivo vuelve a abrirse por pedido de Carlos Puga y se convocó a una audiencia para mostrar las pruebas.

La audiencia se realizará este miércoles 10 de diciembre, a las 10:30, de forma telemática. En caso de anularse el registro de Jorge Guzmán, entonces Emelec caerá en acefalía y se nombrará un interventor para convocar a nuevas elecciones.

Directivo de Emelec acusa a ex dirigentes del club de buscar un golpe en el club

En grupos de hinchas y socios, el miembros del directorio del bombillo, Luis Barrezueta, apuntó contra Cristian Noboa, Carlos Puga, César Avilés y Gonzalo Vargas.

Quieren dar un golpe de Estado en la próxima semana y nombrar a un interventor en Emelec. Las consecuencias serían perder la categoría, ya que no se podría pagar deudas en FIFA y fichar jugadores. La maldad de la anterior dirigencia no tiene límites”, cerró su mensaje.

