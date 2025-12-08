El directorio de Jorge Guzmán en Emelec volverá a ser analizado por el viceministerio del Deporte

Emelec tiene una semana importante para el cierre de su temporada, pues el viceministerio del Deporte va a revisar la inscripción del directorio de Jorge Guzmán en abril de este año.

El proceso de “insinuación de revisión de oficio” fue pedido por Carlos Puga, exdirectivo de Emelec, para pedir un análisis del registro del directorio actual del bombillo.

A inicios de año, Jorge Guzmán venció a Jorge Auad en las elecciones por la presidencia del club para reemplazar a César Avilés en el cargo, pero la transición no fue sencilla y tuvo problemas.

En ese entonces, el Ministerio del Deporte demoró dos meses para inscribir al nuevo presidente del bombillo, después de que la Cartera de Estado encontró varias irregularidades en el proceso electoral y pidió que estas se subsanen.