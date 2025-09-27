Fútbol Internacional
Diego Simeone se puso a llorar en la goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no pudo contener la emoción, tras el quinto gol de Antoine Griezmann al Real Madrid en el derbi.

   
    Diego Simeone se emocionó por el triunfo del Atlético de Madrid al Real Madrid.( Redes sociales )
El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, rompió a llorar de alegría, tras el quinto de gol de su equipo al Real Madrid en el derbi del Metropolitano (5-2),

El entrenador estaba con bastante presión encima, después del inicio irregular de la temporada en la Liga de España y la Champions League.

La celebración de Simeone del quinto gol al Real Madrid, la mayor goleada rojiblanca en un derbi en los últimos 75 años, fue diferente al resto.

El técnico argentino no pudo contener la emoción, se llevó las manos a la cara y ocultó las lágrimas que brotaban a la vez que sonreía de felicidad por la imagen imponente de su equipo.

"Al final todos tenemos mucha responsabilidad y el foco siempre está en el entrenador. No solo en el nuestro, en todos", explicó el capitán Koke Resurrección.

Diego Simeone lloró de la emoción por la victoria del Atlético de Madrid.
Diego Simeone lloró de la emoción por la victoria del Atlético de Madrid. ( Redes sociales )

"Sabíamos como veníamos de nuestro inicio de temporada y era un partido muy importante, sobre todo por el rival que teníamos enfrente. Le hemos recortado tres puntos fundamentales y él lleva muchos años con esa intensidad, esas ganas e ilusión. Lo ha expresado así hoy y me encanta ver así a mi entrador que lo da todo. Me parece espectacular", opinó el capitán tras ver en la emoción de Simeone.

Al final del partido, el entrenador saltó al césped para agradecer a cada parte del estadio el apoyo a los jugadores durante todo el partido

