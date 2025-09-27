Diego Simeone se puso a llorar en la goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, rompió a llorar de alegría, tras el quinto de gol de su equipo al Real Madrid en el derbi del Metropolitano (5-2),

El entrenador estaba con bastante presión encima, después del inicio irregular de la temporada en la Liga de España y la Champions League.

La celebración de Simeone del quinto gol al Real Madrid, la mayor goleada rojiblanca en un derbi en los últimos 75 años, fue diferente al resto.

El técnico argentino no pudo contener la emoción, se llevó las manos a la cara y ocultó las lágrimas que brotaban a la vez que sonreía de felicidad por la imagen imponente de su equipo.

"Al final todos tenemos mucha responsabilidad y el foco siempre está en el entrenador. No solo en el nuestro, en todos", explicó el capitán Koke Resurrección.