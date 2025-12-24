Fútbol Internacional
24 dic 2025 , 09:52

Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal de Piero Hincapié, rivales en las semifinales de la Copa de la Liga

El Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié se van a enfrentar por las semifinales de la Copa de la Liga.

   
  • Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal de Piero Hincapié, rivales en las semifinales de la Copa de la Liga
    Chelsea de Moisés Caicedo enfrenta al Arsenal de Piero Hincapié en la Copa de la Liga.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié van a volver a enfrentarse en el 2026, pero no por la Premier League, sino por la semifinales de la Copa de la Liga.

El encuentro más reciente entre los clubes de Londres tuvo un empate 1-1 con la expulsión de Caicedo en el primer tiempo y la titularidad de Hincapié.

Ahora, los dos ecuatorianos se volverán a enfrentar, pero ya no por la Liga de Inglaterra, en cambio, será por el pase a la final de la Copa de la Liga.

Lea más: Barcelona SC espera ofertas superiores de USD 1 millón por Bruno Caicedo

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga del Chelsea y Arsenal?

La serie de las semifinales de Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal de Piero Hincapié se va a disputar ida y vuelta. El primer juego será el 14 de enero del 2026, a las 15:00, en Stamford Bridge.

Arsenal de Piero Hincapié venció al Crystal Palace en las semifinales de la Copa de la Liga.
Arsenal de Piero Hincapié venció al Crystal Palace en las semifinales de la Copa de la Liga. ( Redes sociales )

Luego, el segundo partido se disputará el 3 de febrero del 2026, a las 15:00, en el Emirates Stadium. En caso de empate, el finalista se va a definir en penales.

Lea más: Alfonso Barco: "Yo rescindí mi contrato con Emelec por los problemas que atraviesa el club"

En los cuartos de final, el Arsenal eliminó al Crystal Palace en penales, tras empatar 1-1; mientras que Chelsea venció al Cardiff City por 3-1.

Después de enfrentarse en la copa, los equipos de Londres volverán a verse las caras por el segundo partido de la Premier League.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Piero Hincapié
Chelsea
Arsenal
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas