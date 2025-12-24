Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal de Piero Hincapié, rivales en las semifinales de la Copa de la Liga

El Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié van a volver a enfrentarse en el 2026, pero no por la Premier League, sino por la semifinales de la Copa de la Liga. El encuentro más reciente entre los clubes de Londres tuvo un empate 1-1 con la expulsión de Caicedo en el primer tiempo y la titularidad de Hincapié. Ahora, los dos ecuatorianos se volverán a enfrentar, pero ya no por la Liga de Inglaterra, en cambio, será por el pase a la final de la Copa de la Liga. Lea más: Barcelona SC espera ofertas superiores de USD 1 millón por Bruno Caicedo

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga del Chelsea y Arsenal?

La serie de las semifinales de Chelsea de Moisés Caicedo y Arsenal de Piero Hincapié se va a disputar ida y vuelta. El primer juego será el 14 de enero del 2026, a las 15:00, en Stamford Bridge.

Arsenal de Piero Hincapié venció al Crystal Palace en las semifinales de la Copa de la Liga. ( )