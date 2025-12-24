Alfonso Barco: "Yo rescindí mi contrato con Emelec por los problemas que atraviesa el club"

El volante peruano Alfonso Barco ya se encuentra en su país para disfrutar de sus vacaciones y evaluar las distintas opciones que tiene para continuar su carrera futbolística, tras su paso por Emelec.

“Todavía no tengo nada concreto. Estoy esperando que aparezca una buena oportunidad para seguir creciendo”, señaló en una entrevista con el medio peruano Exitosa Noticias.

Asimismo, explicó los motivos de su salida del club ecuatoriano: “Yo rescindí mi contrato con Emelec. Creo que se han podido enterar de los problemas que atraviesa el club. A mí me sorprendió, porque es una institución muy linda, con una hinchada de mucho arraigo”.

“Sin embargo, a nivel institucional tiene muchos problemas, y consideré que lo mejor era salir para poder seguir creciendo. Seguramente continuaré en el extranjero; no tengo nada cerrado, pero ojalá antes de que termine el año se concrete algo”, agregó.

La complicada situación económica que atraviesa Emelec provocó que jugadores como Alfonso Barco, Christian Cueva y Facundo Castelli rescindieran sus contratos con el Bombillo. Actualmente, los futbolistas analizan distintas ofertas de cara a la temporada 2026.

Emelec finalizó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal con 55 puntos y se quedó por tercer año consecutivo sin acceder a un torneo internacional.